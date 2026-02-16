Цены на бензин вырастут на 2-2,5 грн: эксперт назвал сроки

На украинских заправках готовят новые прайсы

Стоимость бензина, дизеля и автогаза в Украине может увеличиться уже до конца февраля. Рост прогнозируется на уровне 2-2,5 грн за литр по сравнению с текущими показателями.

Об этом "Телеграфу" рассказал топливный эксперт Леонид Косянчук. Главная причина – завершение так называемого мертвого сезона и увеличение потребления.

"Ближе к весне заканчивается "мертвый" сезон, увеличивается потребление в сетях", — пояснил эксперт.

Что влияет на стоимость горючего

Леонид Косянчук назвал несколько факторов, которые давят на цены. С 1 января в Украине ввели новые акцизы — они привели к росту цен на топливо примерно на 2 грн за литр. Расходы на логистику и собственное генерирование электроэнергии тоже прибавляют к стоимости.

"До конца месяца я бы где-то ожидал от 2 до 2,5 грн на литр от того, что мы сегодня имеем в среднем", — отметил специалист. Он также добавил, что разница между ценами в премиальных сетях и дискаунтерах составляет 8-9 грн за литр.

Почему разные АЗС продают по разным ценам

Эксперт объяснил несовпадение стоимости особенностями работы заправок. Премиальные бренды держат на смене 20-25 сотрудников, а дискаунтеры обходятся одним-двумя операторами. Соответственно, расходы на персонал существенно разнятся.

Средние цены на горючее

На вопрос, есть ли в Украине поддельное или некачественное горючее, Косянчук ответил, что это миф.

"Бодяжить из чего? С 92-го бензина, а где его взять? В Украине производства нет — оно уничтожено. На западе его не производят, где его взять?" — подчеркнул эксперт. По его словам, около 90% горючего на украинском рынке — это импорт от одних поставщиков.

Леонид Косянчук отметил, что сегодня до 80% наполнение розничных сетей происходит с помощью автоцистерн. "Хранить топливо на нефтебазах рискованно из-за угрозы ракетных ударов", — говорит Косянчук.

Что происходит с ценами на нефть в мире

В начале января цена на нефть Brent составляла 60 долларов за баррель, сейчас уже 70. Однако Косянчук объяснил, что публикуют не цены продажи, а фьючерсы — протоколы о намерениях, а не реальную стоимость покупки.

"Биржа — это 80% финансовый спекулятивный инструмент фондового рынка", — подчеркнул эксперт. Он добавил, что менее 4% фьючерсов имеют физическое воплощение. Поэтому реальная цена корректируется в зависимости от ситуации к моменту закупки.

Воздействие генераторов на потребление топлива

Генератор

Спрос на горючее для генераторов не стал решающим фактором для рынка. Леонид Косянчук не считает эти объемы критическими. "Если там где-то и был рост на 10%, ну, то и слава Богу", — сказал эксперт.

Он привел собственный пример: "За два месяца купил всего две канистры по 20 литров для генератора, тогда как еженедельно заправляет машину почти на 80 литров. На ситуацию больше повлияет завершение мертвого сезона и активизация поездок".

По многолетним наблюдениям, после 20 февраля традиционно увеличивается потребление горючего. Это касается не только Украины, но всей Европы. Снег сойдет, начнутся сельскохозяйственные работы, увеличится потребность в дизельном топливе и бензине.

"Соотношение спрос-предложение очень весомый регулятор цены", — пояснил Косянчук. Когда спрос превысит предложение, стоимость уйдет вверх.

Проблемы топливной отрасли

Эксперт назвал несколько сложностей, с которыми сталкивается отрасль. Логистика усложнилась из-за состояния дорог, препятствий на границе и дефицита водителей бензовозов. Работа водителя бензовоза настолько трудна, что после 60-70 лет ее физически невозможно выполнять.

"Горючее — это тоже кровь экономики", — подчеркнул Леонид Косянчук. Он считает, что водителям бензовозов следует дать 75% бронирования вместо текущих 50%. Это не просто водители – они проходят обучение, получают сертификаты и опыт.

Еще одна проблема – отсутствие мест для хранения топлива. Сети вынуждены работать "с колес", держа только недельный запас. Однако это минимизирует риски при обстреле.

Напомним, "Телеграф" также писал, что эксперт рассказал о проблемах с поставками топлива в Украину. Правительству нужно искать альтернативные пути ввоза горючего через западную и южную границу