Успейте купить эти товары в "АТБ" по хорошей скидке: список из 5 продуктов

Магазин "АТБ" традиционно подготовил для своих покупателей приятные сюрпризы к выходным. В рамках еженедельных акций сеть супермаркетов значительно снизила цены на популярные продукты питания, напитки и десерты.

В этот раз скидки достигают почти 50%, что позволяет существенно сэкономить на базовой продуктовой корзине и лакомстве. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Икра CAPS FOOD (имитированная, 250 г). Стоимость снизили на 45%, поэтому вместо 93.90 грн упаковка теперь стоит 50.90 грн .

Стоимость снизили на 45%, поэтому вместо 93.90 грн упаковка теперь стоит . Крабовые палочки "Водный мир" (250 г). Продукт подешевел на 42%, и сейчас его можно приобрести за 49.90 грн . вместо 86.50 грн.

Продукт подешевел на 42%, и сейчас его можно приобрести за . вместо 86.50 грн. Мороженое "Три Медведя" Love&Berries (150 г). На этот десерт действует скидка 47%, что позволило снизить цену с 65.90 до 34.90 грн .

На этот десерт действует скидка 47%, что позволило снизить цену с 65.90 до . Напиток "Живчик" с яблочным соком (1,15 л). Популярный напиток стал доступнее на 40% и стоит всего 22.50 грн .

Популярный напиток стал доступнее на 40% и стоит всего . Зеленый чай Graff с манго и личи (20 ф/п). Цена упала на 43% – теперь упаковка стоит 45.50 грн вместо 80.90 грн.

Успейте воспользоваться этими ценами до 3 марта, пока товар в наличии на полках.

