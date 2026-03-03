Ви маєте всього декілька годин: які 10 товарів можна придбати в "АТБ" за хорошою знижкою

Ціни вас приємно здивують

Магазин "АТБ" продовжує радувати покупців вигідними пропозиціями. Тривають знижки на популярні продукти та товари для дому.

Цього разу в акційному кошику опинилися як делікатеси та базові продукти харчування, так і побутова хімія, на якій можна зекономити майже половину вартості. "Телеграф" відібрав 10 найбільш вигідних позицій, які допоможуть зберегти ваш сімейний бюджет.

Продукти харчування та десерти по акції в "АТБ"

Морозиво "Хрещатик" пломбір (0,75 кг): Велика упаковка з полуничним наповнювачем зараз коштує 149.90 грн замість 255.90 грн. Знижка становить 41%, що дозволяє зекономити понад 100 грн на одній пачці. Кава Nescafe Espresso розчинна (150 г): Для любителів міцного ранку ціна впала з 479.90 грн до 286.90 грн. Економія 40% — це чудовий привід поповнити запаси. Масло "Ферма" селянське 73% (180 г): Базовий продукт став доступнішим на 35%. Нова ціна — 81.90 грн(стара ціна — 126.00 грн). Сухі сніданки AXA Musli (330 г): Шоколадна гранола з медом пропонується за 52.20 грн (знижка 39%). Сир м'який "Своя лінія" Моцарела 45% (180 г): Ціна знижена на 35% і становить лише 47.50 грн. Манго сушене Joso (100 г): Корисний перекус став дешевшим майже вдвічі. Зі знижкою 45% упаковка коштує 45.90 грн. Чіпси "Своя Лінія" (200 г): Велика пачка зі смаком "Техаський стейк" зараз коштує 48.90 грн замість 81.50 грн (знижка 40%). Чай чорний Graff (20 шт): Байховий чай з ароматом бергамоту та ванілі коштує всього 45.50 грн, що на 43% дешевше за звичайну ціну.

Побутова хімія в "АТБ" за хорошою ціною

Гель для прання Grunwald (3,9 кг): Універсальний засіб для білих та кольорових речей обійдеться у 126.90 грн. Знижка 38% робить цю покупку дуже вигідною, враховуючи великий об'єм. Пральний порошок Tide Aqua Puder (1,8 кг): Синтетичний засіб для прання коштує 209.00 грн замість 355.00 грн. Ви заощаджуєте 41% вартості.

Акція діє обмежений час, тому варто поспішити до найближчого супермаркету, аби встигнути придбати необхідне за найнижчими цінами.

