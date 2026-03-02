Минус 240 грн только на одном товаре: что успеть купить в "АТБ" до 8 марта со скидками до почти 50%
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Среди продуктов будут творог и креветки
До 8 марта в сети супермаркетов "АТБ" действуют выгодные скидки на популярные продукты, которые пригодятся для праздничного стола.
Покупатели могут существенно сэкономить на сладостях, сырах, морепродуктах и других вкусностях. "Телеграф" подготовил список.
Вот подборка акционных товаров:
- Мороженое 0,55 кг "Monaco Dessert" — 119,90 грн (-110,00 грн, 47%)
- Конфеты 352 г Roshen "Киев Вечерний" — 289,90 грн (-238,00 грн, 45%)
- Сыр мягкий 175 г De Luxe Cream Cheese — 57,90 грн (-31,00 грн, 35%)
- Сыр "President Камамбер" 120 г — 74,50 грн (-40,1 грн, 34%)
- Креветки 0,9 кг (варено-мороженые) — 180,90 грн (-79 грн, 30%)
- Икра имитированная — 50,90 грн (-43,00 грн, 45%)
- Рулет из свинины (весовой) — 289,89 грн/кг (-137,86 грн, 32%)
- Вафельные трубочки Lumar — 63,80 грн (-29,0 грн, 31%)
- Сыр Gouda 150 г — 63,90 грн (-29,0 грн, 31%)
- Конфеты трюфель De Luxe 200 г — 104,90 грн (-45,0 грн, 30%)-
Акция на некоторые товары действует до 3 марта, поэтому самое время подготовиться к празднику и приобрести любимые продукты по приятным ценам.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" упала цена на популярный кофе.