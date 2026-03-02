Укр

Минус 240 грн только на одном товаре: что успеть купить в "АТБ" до 8 марта со скидками до почти 50%

Марина Бондаренко
Читати українською
Скидки в "АТБ"
Скидки в "АТБ".

Среди продуктов будут творог и креветки

До 8 марта в сети супермаркетов "АТБ" действуют выгодные скидки на популярные продукты, которые пригодятся для праздничного стола.

Покупатели могут существенно сэкономить на сладостях, сырах, морепродуктах и других вкусностях. "Телеграф" подготовил список.

Вот подборка акционных товаров:

  • Мороженое 0,55 кг "Monaco Dessert" — 119,90 грн (-110,00 грн, 47%)
  • Конфеты 352 г Roshen "Киев Вечерний" — 289,90 грн (-238,00 грн, 45%)
  • Сыр мягкий 175 г De Luxe Cream Cheese — 57,90 грн (-31,00 грн, 35%)
  • Сыр "President Камамбер" 120 г — 74,50 грн (-40,1 грн, 34%)
  • Креветки 0,9 кг (варено-мороженые) — 180,90 грн (-79 грн, 30%)
  • Икра имитированная — 50,90 грн (-43,00 грн, 45%)
  • Рулет из свинины (весовой) — 289,89 грн/кг (-137,86 грн, 32%)
  • Вафельные трубочки Lumar — 63,80 грн (-29,0 грн, 31%)
  • Сыр Gouda 150 г — 63,90 грн (-29,0 грн, 31%)
  • Конфеты трюфель De Luxe 200 г — 104,90 грн (-45,0 грн, 30%)-

Акция на некоторые товары действует до 3 марта, поэтому самое время подготовиться к празднику и приобрести любимые продукты по приятным ценам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" упала цена на популярный кофе.

