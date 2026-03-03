Морской деликатес на 450 грн дешевле: на что действует скидка в "Сильпо"

Выгодная акция для праздничного стола

В "Сильпо" очень часто можно купить товары и продукты по приятным скидкам. Одним из таких предложений станут креветки.

Их можно приобрести со скидкой 50%. Предложение заслуживает внимания покупателей, ведь цена уменьшилась фактически вдвое, выяснил "Телеграф".

Обычная стоимость продукта составляет 89,90 гривны за 100 граммов, однако в период действия акции креветки можно купить всего за 44,90 гривны. Такая скидка позволяет существенно сэкономить, особенно если планируете готовить блюда для семьи или праздничного стола.

Наиболее ощутимая экономия будет при покупке большего количества. Если приобрести сразу килограмм креветок, общая скидка составит около 450 гривен. Это прекрасная возможность пополнить запасы качественных морепродуктов по привлекательной цене.

Следует поспешить, ведь акция продлится только до 4 марта.

Сколько стоят креветки в "Сильпо" Фото: скриншот из магазина

