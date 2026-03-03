Морський делікатес на 450 грн дешевше: на що діє знижка в "Сільпо"

Вигідна акція для святкового столу

У "Сільпо" дуже часто можна вхопити товари та продукти по приємним знижкам. Одним з таких пропозицій стануть креветки.

Їх можна придбати зі знижкою 50%. Пропозиція варта уваги покупців, адже ціна зменшилася фактично вдвічі, з'ясував "Телеграф".

Звичайна вартість продукту становить 89,90 гривень за 100 грамів, однак у період дії акції креветки можна купити всього за 44,90 гривень. Така знижка дозволяє суттєво заощадити, особливо якщо плануєте готувати страви для родини чи святкового столу.

Найбільш відчутною економія буде при купівлі більшої кількості. Якщо придбати одразу кілограм креветок, загальна знижка становитиме близько 450 гривень. Це чудова нагода поповнити запаси якісних морепродуктів за привабливою ціною.

Варто поспішити, адже акція триватиме лише до 4 березня.

Скільки коштують креветки в "Сільпо". Фото: скріншот з магазину

