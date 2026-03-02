Цветочная ловушка: какие букеты могут испортить отношения и опустошить кошелек 8 марта

Важно знать эти простые вещи, чтобы не оконфузиться

8 марта в Украине уже через несколько дней. Мужчины и женщины будут дарить цветы своим любимым, мамам, бабушкам, но не все знают, что точно дарить нельзя.

Чтобы праздник не омрачился неудачным выбором, следует помнить о нескольких важных ограничениях – от законодательных до этикетных. "Телеграф" расскажет, какие цветы не стоит дарить в этот праздник.

Цветы из Красной книги

Самое важное правило: никаких первоцветов, собранных в лесу. Продажа и покупка этих цветов в Украине незаконна. Даже если бабушка возле метро уверяет, что "вырастила сама", вы рискуете получить штраф, а природа – безвозвратную потерю популяции.

Подснежники и белоцветы ;

; Шафран (крокусы) ;

; Сон-трава ;

; Черамша (да, ее тоже часто пытаются продать в букетах).

Сомнительные символы и приметы

Хотя современный мир отходит от предрассудков, некоторые цветы все еще имеют неоднозначную репутацию в нашей культуре.

Желтые тюльпаны и розы: по старой песне и приметам их считают символом разлуки. Если ваша женщина верит в приметы – лучше выбрать розовые или белые.

Гвоздики: у многих они ассоциируются исключительно с официальными церемониями или траурными событиями. Хотя современные сортовые гвоздики (диантусы) очень красивы, монобукет из красных гвоздик может быть понят неправильно.

Темные лилии и кали: в некоторых европейских культурах эти цветы считаются "похоронными", поэтому дарить их пожилым людям или тем, кто придирчив к этикету, не стоит.

