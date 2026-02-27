Минус 250 гривен с чека: популярный кофе в "АТБ" резко упал в цене

Можно сэкономить крупную сумму

Кофе – любимый напиток украинцев, без которого трудно представить начало продуктивного дня. Сеть супермаркетов "АТБ" решила обрадовать кофеманов существенным снижением стоимости на один из самых востребованных товаров в своем ассортименте.

"Телеграф" расскажет, сколько стоит товар. Речь идет о растворимом сублимированном кофе Nescafe Gold в большой эконом-упаковке весом 280 граммов.

Согласно данным на сайте ритейлера, на этот товар сейчас действует масштабная скидка – целых 40%. Если раньше за такой пакет кофе приходилось платить 636,50 грн, то сейчас, в период действия специального предложения, его цена составляет всего 381,90 грн. Таким образом, чистая экономия для семейного бюджета составляет более 254 гривен.

Однако стоит поторопиться: акционный ценник будет действовать в ограниченное время. Согласно условиям акции, приобрести кофе по сниженной цене можно будет до 3 марта включительно. Товар на данный момент есть, но учитывая популярность бренда и размер скидки, его могут быстро разобрать с полок.

Напомним, что формат упаковки "мягкий пакет" объемом 280 грамм рассчитан примерно на 140 порций напитка.

