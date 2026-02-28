Не нижче 35% знижки : які популярні продукти можна купити в "Сільпо"

Варто поспішити до магазину

Магазин "Сільпо" знову радує своїх покупців вигідними пропозиціями. Цими вихідними мережа супермаркетів пропонує товари різних категорій: від делікатесів до побутової хімії. Їх можна купити за хорошою ціною.

"Телеграф" дослідив сайт "Сільпо". Ми зібрали 10 найвигідніших позицій, на яких можна заощадити понад 50% від вартості.

Що варто покласти в кошик зі знижкою

Кава мелена Carte Noire Classique (250 г) — справжній хіт для кавоманів. Стара ціна 474 грн змінилася на акційну — 249 грн (знижка -47%). Паперові рушники Renova Ultra Power (3-шарові, 2 шт) — незамінна річ у побуті за пів ціни. Замість 254 грн вони коштують лише 129 грн (-49%). Сьомга слабосолена "Премія" (нарізка, 100 г) — ідеально для сніданку чи святкового столу. Ціна впала з 214 грн до 129 грн (-40%). Диски для прання Persil Color (13 шт) — ефективне прання стає доступнішим. Нова ціна складає 229 грнзамість 419 грн (-45%). Корм для котів Brit Premium Nature (курка, 800 г) — подбайте про улюбленця з вигодою. Вартість знижено з 269 грн до 164 грн (-39%). Печиво Bahlsen "Хіт" з какао (220 г) — солодкі ласощі за вигідною ціною. Стара ціна 114 грн, акційна — 54,99 грн (-52%). Снеки Natural Garden норі з кунжутом (5 г) — корисний перекус зі знижкою понад 50%. Коштують всього 19,99 грн замість 44,49 грн. Ікра кабачкова "Премія" (450 г) — класичний смак за приємною ціною. Замість 93,49 грн ви заплатите лише 49,99 грн (-47%). Батончик Wolnosc з арахісово-марципановою масою — вишуканий десерт до кави. Ціна знизилася з 61,49 грн до 29,99 грн (-51%). Сирок глазурований "Волошкове поле" (36 г) — приємний бонус для малечі та дорослих. Всього за 10,99 грн замість 20,19 грн (-46%).

Ці пропозиції дозволяють зібрати повноцінний кошик продуктів та засобів для дому, зберігши при цьому значну частину сімейного бюджету. Акція діє протягом найближчих днів, тож варто поспішити до найближчого супермаркету.

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" впала ціна на популярну каву.