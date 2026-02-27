Вкусность по выгодной цене: в "Сильпо" действует скидка почти в 45% на популярный сыр
Можно сэкономить 200 гривен
В сети супермаркетов "Сильпо" очень часто действуют приятные скидки на популярные продукты и товары. Одним из таких будет сыр.
До 4 марта его можно приобрести по значительно более выгодной цене. Подробнее о том, сколько удастся сэкономить, написал "Телеграф".
В частности, скидка в 43% действует на популярный сыр Moulin "Бри" 60% весом в 500 граммов.
До акции сыр стоил 469,0 гривны, а сейчас он доступен всего за 269,0 гривны. Разница в цене составляет 200 гривен, что делает покупку особенно выгодной. Такое предложение позволяет не только разнообразить меню, но и сэкономить семейный бюджет.
Эта акция позволяет покупателям сэкономить на продуктах питания, в то же время экономя семейный бюджет. Предложение действует ограниченное время, так что стоит не медлить с покупкой.
