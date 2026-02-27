Поймут во Львове, но не в Киеве: как на украинском одним словом назвать полного человека

В разных словарях есть разные значения

В украинском языке есть большое количество необычных слов, которые редко используют в речи. К таким можно отнести — "грубасик". Использовать его можно как ласкательное слово.

Что нужно знать:

"Грубасик" чаще употребляется в западных регионах Украины, где оно хорошо известно

Слово, вероятно, образовано от украинского корня "груб"

В разных словарях значение может немного отличаться

Так называют человека с полноватой фигурой. Об этом говорится в словаре "Лексикон львівський".

Слово сочетает в себе оттенок юмора и тепла. Его используют, когда хотят обозначить человека, который слегка полноват, но при этом выглядит мило или привлекательно. "Грубасик", вероятно, образовано от украинского корня "груб", который в старину означал "плотный, крепкий, плотного телосложения".

Что интересно, слово "грубасик" точно поймут в западных регионах Украины, ведь там его могут употреблять в речи. А вот для других регионов понимание этого слова может быть затруднительным, поскольку там более привычны синонимы.

Пример употребления в предложении:

"З тих уповноважених пригадую одного, який пізніше був у нашій сотні, такий собі грубасик Попович (Овад)".

При этом, в других словарях слово "грубасик" означает человека, который имеет тучное телосложение или отличается несколько грубоватыми манерами, но часто с оттенком добродушия или иронии:

"Наш маленький грубасик завжди просив добавки".

"Попри те, що він був трохи грубасиком, його всі любили за щирість".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое обидное слово хорошо знают во Львове и Европе, но не поймут в Днепре.