"АТБ" проигрывает: в каком супермаркете выгоднее покупать яйца

Сравнили цены в четырех магазинах

Куриные яйца стабильно входят в перечень базовых продуктов, которые украинцы покупают едва ли не каждую неделю. Именно поэтому даже небольшая разница в цене может существенно повлиять на расходы семьи.

Чтобы понять, где выгоднее покупать, "Телеграф" проверил цены на яйца популярной марки "Квочка" на сайте "GoToShop". Речь идет об обычной упаковке из 10 крупных яиц категории С1, часто покупаемых украинцами.

Сейчас самое выгодное предложение можно найти именно в сети "Сильпо", где в отдельных магазинах десяток стоит от 74,99 гривны. В то же время в этой же сети зафиксирована и самая высокая цена среди проанализированных — 87,14 гривны, что зависит от конкретной торговой точки.

Для сравнения, в "АТБ" яйца "Квочка" С1 продаются по 82,90 гривны за десяток. У "Novus" цена несколько выше — 82,99 гривны, то есть на 9 копеек дороже, чем у "АТБ". В сети "Auchan" стоимость составляет 84,90 гривны.

Таким образом, несмотря на разницу цен в пределах одной сети, именно "Сильпо" предлагает самую низкую цену — 74,99 гривны. Разница между минимальной и максимальной зафиксированной стоимостью составляет 12,15 гривен, что может быть ощутимым для покупателей, которые внимательно следят за расходами.

