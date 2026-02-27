Деньги с ремонта Трипольской ТЭС – на Буковель? Сколько стоит отдых на курорте, где нашли подозреваемых (фото)

Заговор прошел еще на этапе проведения тендерных процедур

Подозреваемых в хищении денег на ремонт Трипольской ТЭС задержали в гостиничном номере. Их искали даже в Буковеле.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов. По его словам, полиция проводила обыски в Киеве и области, Сумах, Запорожье, Львове и Днепре, дома у фигурантов и в их офисах.

Что нужно знать:

Правоохранители разоблачили схему хищения более 50 млн гривен государственных средств во время ремонта Трипольской ТЭС

Одни из фигурантов получили подозрение в Буковеле

В общей сложности задержаны шесть подозреваемых

Трипольская ТЭС после атаки России. Фото: открытые источники

По данным полиции, двое подозреваемых были задержаны в гостиничном номере. Где именно копы не уточняют, однако на видео показывают вид с отельного номера на заснеженные Карпаты. Вероятнее всего, речь идет об одном из комплексов Буковеля, где искали фигурантов.

"Заговор прошел еще на этапе проведения тендерных процедур. Чтобы получить нужных победителей, были созданы неконкурентные условия "открытых" торгов. Все факты подтверждаются материалами негласных следственных действий", — говорят в полиции.

Задержанные фигуранты в гостиничном номере. Фото: полиция

Деньги, которые изъяли у фигурантов. Фото: полиция

По данным следствия, цепочка теневого движения средств и привлеченных к этому людей включала бухгалтера, директора, курьера и конвертаторов денежных средств. Директоров двух ООО, фигурирующих в деле, уже задержали. Им сообщили о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Остальные получили подозрение за легализацию денежных средств. Речь идет о хищении более 50 млн гривен государственных средств во время ремонта Трипольской ТЭС.

"В общем — шесть подозреваемых. Им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности", — добавили копы.

Деньги, которые изъяли у фигурантов. Фото: полиция

Скриншот переписки. Фото: полиция

