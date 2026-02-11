Иллюзия экономии: почему при снижении тарифов на свет украинцы не будут платить меньше (инфографика)

Расходы потребителей могут изменяться не так очевидно, как кажется на первый взгляд

Искусственно заниженные тарифы на электроэнергию для населения не приводят к реальной экономии для граждан. Дело в том, что разница компенсируется другими, менее заметными способами.

Что нужно знать:

Часть затрат перекладывается на цены товаров и услуг

Еще часть компенсируется через бюджетные расходы

Граждане оплачивают разницу косвенно — через налоги и подорожание продукции

Эксперт по энергетике Игорь Тынный объяснил механизм скрытых затрат. По его словам, если тариф для домохозяйств устанавливается значительно ниже реальной себестоимости производства, возникающие потери перекладываются на экономику двумя основными механизмами:

Первый — через рост потребительских цен . В условиях низких тарифов для населения стоимость электроэнергии для промышленности, как правило, оказывается существенно выше. А далее предприятия включают эти расходы в себестоимость продукции и услуг . Таким образом становятся выше цены на продукты питания, топливо и другие товары повседневного спроса: например, колбаса, молоко, бензин на заправках и все услуги.

. В условиях низких тарифов для населения стоимость электроэнергии для промышленности, как правило, оказывается существенно выше. А далее . Таким образом становятся выше цены на продукты питания, топливо и другие товары повседневного спроса: например, Второй механизм — бюджетные субсидии государственным энергокомпаниям, которые вынуждены продавать энергию по убыточным тарифам. Для компенсации таких убытков государство выделяет средства из бюджета, формируемого за счет налогов граждан.

Эксперт по энергетике Игорь Тынный

Человек, который думает, что он сэкономил за счет того, что дома заплатил меньше электроэнергии, на самом деле ничего не сэкономил. Просто заплатил больше за эту же самую электроэнергию из-за потребленных ею всех других товаров и из-за уплаченных неэффективно использованных налогов подытожил Тынный.

Как украинцы платят за розничный тариф, который вдвое или втрое меньше себестоимости. Инфографика: "Телеграф"

