До 80 грн экономии на упаковке: "АТБ" продает твердый сыр по самой выгодной цене

В этом магазине можно купить две упаковки сыра за сумму, равную самой высокой цене в "Сильпо"

Цены на одинаковые продукты в разных супермаркетах зачастую существенно отличаются. Самые выгодные предложения обычно можно найти в "АТБ", и сыр от популярной марки подтверждает это правило.

Твердый сыр Mlekovita Гауда без лактозы, 45% жирности, нарезанный 150 граммов стал более доступным для покупателей именно в "АТБ". Анализ цен есть в "GoToShop".

Итак, самое выгодное предложение можно найти в "АТБ", где сыр стоит от 63,90 до 92,90 гривны. В сети "Varus" его цена колеблется от 69,90 до 89,90 гривны, а у "Наш край" — 76,10 гривны. Дороже всего такой сыр продают в "Сильпо": от 114 до 144 гривен за такую же упаковку.

Цены на сыр. Фото: GoToShop

Разница в цене между самой дешевой и дорогой сетью превышает 80 грн за одну упаковку. Следует учитывать, что цены на твердый сыр в разных супермаркетах часто колеблются из-за акций, поэтому для экономии следует регулярно проверять ценники.

