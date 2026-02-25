В "Сильпо" один из деликатесов подешевел на 300 грн: до какого числа акция

Скидка в 50% скоро завершится

Морепродукты, которые еще недавно казались дорогим удовольствием, вдруг стали значительно доступнее. В популярной сети супермаркетов цена на креветки неожиданно снизилась почти вдвое, и такое предложение будет действовать только ограниченное время.

В магазине "Сильпо" действует 50-процентная скидка на креветки. Теперь популярный морепродукт можно приобрести за 29,90 гривны за 100 граммов, тогда как ранее его стоимость достигала 59,90 гривны за такой же вес.

Соответственно, за килограмм украинцы могут заплатить почти 300 гривен, а не 600 гривен.

Акция на морепродукт. Фото: Сильпо

Акционная цена будет действовать до 25 февраля, поэтому у покупателей есть ограниченное время, чтобы воспользоваться скидкой. Креветки традиционно пользуются спросом для приготовления салатов, пасты, закусок и праздничных блюд, а снижение цены может стать хорошей возможностью разнообразить домашнее меню.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" существенно снизили цены на ряд популярных товаров и продуктов — иногда скидки превышают 50%. Покупателям следует спешить, ведь на отдельных позициях можно сэкономить до 450 гривен.