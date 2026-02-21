"Сильпо" распродает популярные сосиски почти за полцены. Какие "хиты" можно купить по акции

Этот продукт любят и дети и взрослые

Популярные сосиски сейчас можно купить с хорошими скидками. Сеть супермаркетов "Сильпо" сделала выгодную акцию на любимые позиции.

Со скидкой до 25 февраля можно купить сосиски "Мясная Гильдия" "Три поросенка" высшего сорта. Пачка 285 граммов по акции стоит 64.99 грн, скидка – 49%. Цена без акции — 128 гривен, сообщается на сайте "Сильпо".

Скидки на сосиски "Три поросенка" в "Сильпо"

Также "Сильпо" продает по акции Сосиски Pollo по филе 1 сорта. Скидка — 40%, цена за 100 граммов сейчас 14.90 грн. Стоимость таких сосисок без акции – 24.90 за 100 граммов.

Скидки на сосиски с филе в "Сильпо"

Сосиски "Сытый двор" со сливками продаются по акции со скидкой 22%. До 25 февраля их можно купить за 19.90 грн. вместо 25.40 грн. (цены указаны за 100 граммов).

Еще одна выгодная акция на мясную продукцию — сардельки "Ятрань" "Домашние". Скидка составляет 32%. До 24 февраля эти сардельки можно купить за 11.90 грн. за 100 граммов, цена без акции — 17.40 грн.

Скидки на сардельки "Ятрань" в "Сільпо"

Акции на сосиски действуют в супермаркетах "Сильпо", на сайте silpo.ua и в приложении "Сільпо". Акция действует при наличии товара в супермаркете с 19 по 25 февраля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что популярный шоколад Lacmi от Roshen сейчас можно купить практически за полцены. "Сільпо" совершает выгодную акцию на "Лакми" и другой любимый шоколад.