Разница точно есть: "АТБ" предлагает самую низкую цену на подсолнечное масло

Цены сравнили в 7 разных магазинах

Большинство популярных продуктов выгоднее всего покупать в сети "АТБ". Подсолнечное масло двух брендов тоже не стало исключением.

"Телеграф" узнал, сколько можно сэкономить на бутылке масла "Олейна" и "Майола" в этом магазине и какая на них цена в других супермаркетах. Данные взяли из "GoToShop".

Так, подсолнечное масло Олейна Традиционное рафинированное 850 мл в "АТБ" стоит 85,63 гривны. Для сравнения, у "Сильпо" цена колеблется от 81,49 до 98,49 гривны, у "Novus" — 85,99 гривны, у "EkoMarket" — 89,59 гривны, у "Наш Край" — 89,90 гривны, у "Auchan" — 91,00 гривны. Таким образом, "АТБ" предлагает наиболее выгодную цену для этого продукта. Можно сэкономить около 9 гривен.

Сравнение цен на растительное масло. Фото: Телеграф

Еще более заметна экономия при покупке нерафинированного подсолнечного масла Майола первого сорта 0,85 л. У "АТБ" она стоит 83,72 гривны, у "Maudau" – 85,0 гривны, у "Novus" – 99,90 гривны, а у "Auchan" – 104,70 гривен. В этом случае украинцы могут сэкономить около 21 гривны.

Сравнили цены на подсолнечное масло в супермаркетах. Фото: GoToShop

