Носил имя советской летчицы: как раньше назывался Бердянск

Во времена СССР Бердянск назвали в честь летчицы-рекордсменки

Ныне оккупированный россиянами город Бердянск во времена СССР имел другое название. Его переименовали в честь летчицы Полины Осипенко.

Она стала автором нескольких авиационных рекордов и одной из первых женщин получила звание Героя Советского Союза. "Телеграф" расскажет об основных вехах истории этого курортного города.

Что нужно знать:

Город был основан в XVI веке

Во времена СССР назван в честь советской летчицы Полины Осипенко

Сейчас город пребывает под оккупацией российских войск

Где находится город

Бердянск находится на юге Запорожской области, на северном побережье Азовского моря. Окружающие лиманы содержат уникальные целебные грязи.

Откуда происходит название

После основания в XVI ст. поселение называлось Новоногойск (от поселившихся здесь к тому времени ногайцев). Как город основан в 1836 году на месте казачьих и рыболовных поселений. Также до 1841 года назывался Берда. Впоследствии получил современное наименование Бердянск, которое происходит от расположения в устье реки Берда (от ногайского берды — "данный богом", "богатый").

История города

Населённый пункт разросся от маленького поселения с пристанью, построенного в 1673 года запорожскими и азовскими казаками, до довольно большого города областного значения, являющегося большим транспортным узлом и известным курортом.

1 июля 1830 года прошла официальная церемония открытия пристани. Поселение получило название Ново-Ногайск, а в 1835 году, после завершения строительства порта, получило статус города.

1 января 1841 года специальным указом царя Николая I город был переименован в Бердянск. 17 ноября 1844 года был утвержден первый герб Бердянска и Бердянского уезда.

Герб Бердянская в 1844 году. Фото Википедия

В декабре 1917 года город заняли большевики, против которых в апреле 1918 года разразилось восстание. В течение следующих трех лет город находился последовательно под властью Украинского Центрального Совета Центрального Совета, гетманата, большевиков, деникинского правительства и снова большевиков. По результатам первых украинских освободительных движений город окончательно оказывается под советской оккупацией.

В течение Второй мировой войны оккупирован войсками Германии 7 октября 1941 года, уволен — 17 сентября 1943 года. Именно в этот день с 1996 года отмечается День города.

11 января 2005 года Верховная Рада Украины признала город Бердянск курортом государственного значения. 1 июня 2006 г. в начале Бердянской косы был открыт крупнейший в Украине аквапарк — первое масштабное строительство нового объекта туристической инфраструктуры в городе с начала 90-х годов XX века.

Аквапарк в Бердянске. Фото Википедия

Во время российского вторжения в Украину войска страны-агрессора вошли в Бердянск 27 февраля 2022 года. Жители Бердянска вышли на протест против российской оккупации, но россияне разогнали его с помощью оружия. Позже в Бердянске оккупанты открыли мурал в честь Полины Осипенко.

Оккупанты открыли в Бердянске мурал в честь Полины Осипенко

Кто такая Полина Осипенко

Родилась 24 сентября (7 октября) 1905 года в селе Новоспасовка Российской империи, ныне Бердянского района Запорожской области. Летом 1937 года П. Д. Осипенко побила три мировых рекорда высотных полетов с грузом и без погрузки. В 1938 году она возглавила беспосадочный перелет Севастополь — Архангельск на самолете АНТ-37 "Батькивщина". Ее экипаж преодолел расстояние в 6450 километров (5910 км по прямой) и установил женский мировой рекорд дальности полета. За это их наградили званиями Героев Советского Союза.

Через полгода после рекордного полета на "Батькивщине", в мае 1939 года, во время учебно-тренировочного полета в Рязанской области ее самолет вошел в штопор и врезался в землю. Ее похоронили на месте крушения.

Самолет АНТ-37 "Родина"

Позже урна с прахом Полины Осипенко была торжественно помещена в Кремлевскую стену на Красной площади в Москве, в руках ее нос лично Иосиф Сталин.

Впоследствии в ее честь переименуют город Бердянск — так он будет называться с 17 июля 1939 года по 26 июня 1958 года. Также именем Осипенко назовут ее родную деревню Новоспасовку, которая носит это название до сих пор.

Ранее Телеграф рассказывал, как называлась главная площадь Харькова и почему ее переименовывали в честь советского вождя и немцев.