В "АТБ" скидки до 41%: что купить сейчас, чтобы значительно сэкономить

"Телеграф" посчитал разницу в ценах на популярные позиции

В сети "АТБ" ввели скидки до 41% на 10 популярных товаров. Часть позиций подешевела на 50-100 гривен, поэтому экономия будет заметна.

Какие именно товары продают дешевле и какова разница между старой и новой ценой, написал "Телеграф". Мы подготовили список.

Среди позиций есть:

Парфюмерные гранулы Lenor 150 г — 139,90 грн вместо 239,90 грн (экономия 100,00 грн).

— 139,90 грн вместо 239,90 грн (экономия 100,00 грн). Жидкое средство для стирки Shimm 1,82 л – 134,70 грн вместо 227,90 грн (экономия 93,20 грн).

– 134,70 грн вместо 227,90 грн (экономия 93,20 грн). Средство Power De Luxe 2 кг – 84,90 грн вместо 136,60 грн (экономия 51,70 грн).

– 84,90 грн вместо 136,60 грн (экономия 51,70 грн). Стиральный порошок Gala 300 г – 33,90 грн вместо 51,90 грн (экономия 18,00 грн).

– 33,90 грн вместо 51,90 грн (экономия 18,00 грн). Стиральный порошок Savex 300 г – 31,90 грн вместо 47,60 грн (экономия 15,70 грн).

– 31,90 грн вместо 47,60 грн (экономия 15,70 грн). Морская капуста 0,5 кг – 41,20 грн вместо 68,90 грн (экономия 27,70 грн).

– 41,20 грн вместо 68,90 грн (экономия 27,70 грн). Огурцы соленые – 43,30 грн вместо 72,20 грн (экономия 28,90 грн).

– 43,30 грн вместо 72,20 грн (экономия 28,90 грн). Паста с фундуком 350 г – 97,30 грн вместо 155,30 грн (экономия 58,00 грн).

– 97,30 грн вместо 155,30 грн (экономия 58,00 грн). Мороженое "Три Медведя" 0,5 кг — 152,30 грн вместо 225,70 грн (экономия 73,40 грн).

— 152,30 грн вместо 225,70 грн (экономия 73,40 грн). Шпинат 300 г – 35,90 грн вместо 52,70 грн (экономия 16,80 грн).

Скидки на популярные товары и продукты в "АТБ". Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Сильпо" распродает популярные сосиски почти за полцены.