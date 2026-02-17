Массовые скидки в "АТБ": на каких 10 товарах можно сэкономить до 1000 грн
-
-
Кофе, чай и сладости можно купить по хорошим ценам
В торговой сети АТБ продолжают действовать скидки на популярные товары. Выгода для потребителей достигает 50%. Наиболее привлекательные ценовые предложения действуют на ассортимент кофе, сладостей и продукции из отдела заморозки.
"Телеграф" рассказывает, на что стоит обратить внимание покупателям. Мы сделали список из 10 продуктов.
Скидки в "АТБ" — что можно купить
- Кофе 140 г Carte Noire растворимый сублимированный — стоит 249.90 грн вместо 501.50 грн. Ваша экономия составляет 251.60 грн.
- Шоколад 300 г Milka с печеньем Oreo — цена снижена до 129.90 грн (старая цена 260.50 грн). Вы экономите 130.60 грн.
- Шоколад 270 г Milka Nussini — также продается за 129.90 грн. вместо 260.50 грн. Удобство составляет 130.60 грн.
- Пельмени 0,9 кг Левада с говядиной и свининой – акционная стоимость 122.90 грн (старая цена 204.90 грн). Экономия — 82 грн.
- Конфеты 176 г Рошен Киев Вечерний — можно приобрести за 195.90 грн. вместо 360.90 грн. Ваша выгода — 165 грн.
- Конфеты 194 г Рошен Roshen Chocolateria — цена составляет 195.90 грн при обычной стоимости 360.90 грн. Вы экономите 165 грн.
- Изделие мясоемкое 420 г Колбасный ряд/Умный выбор Чесночная — стоит 51.90 грн (старая цена 86.90 грн). Удобство — 35 грн.
- Мороженое 110 г Киевский пломбир ваф.рожок — акционная цена 33.90 грн вместо 68.00 грн. Экономия на порции — 34.10 грн.
- Чай (24 ф/п) Lovare Royal dessert — цена снижена до 47.20 грн (старая цена 78.90 грн). Ваша экономия — 31.70 грн.
- Приправа 25 г PRIPRAVKA – стоит 19.40 грн вместо 32.90 грн. Вы экономите 13.50 грн.
