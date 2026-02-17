Массовые скидки в "АТБ": на каких 10 товарах можно сэкономить до 1000 грн

Кофе, чай и сладости можно купить по хорошим ценам

В торговой сети АТБ продолжают действовать скидки на популярные товары. Выгода для потребителей достигает 50%. Наиболее привлекательные ценовые предложения действуют на ассортимент кофе, сладостей и продукции из отдела заморозки.

"Телеграф" рассказывает, на что стоит обратить внимание покупателям. Мы сделали список из 10 продуктов.

Скидки в "АТБ" — что можно купить

Кофе 140 г Carte Noire растворимый сублимированный — стоит 249.90 грн вместо 501.50 грн. Ваша экономия составляет 251.60 грн .

— стоит вместо 501.50 грн. Ваша экономия составляет . Шоколад 300 г Milka с печеньем Oreo — цена снижена до 129.90 грн (старая цена 260.50 грн). Вы экономите 130.60 грн .

— цена снижена до (старая цена 260.50 грн). Вы экономите . Шоколад 270 г Milka Nussini — также продается за 129.90 грн . вместо 260.50 грн. Удобство составляет 130.60 грн .

— также продается за . вместо 260.50 грн. Удобство составляет . Пельмени 0,9 кг Левада с говядиной и свининой – акционная стоимость 122.90 грн (старая цена 204.90 грн). Экономия — 82 грн .

– акционная стоимость (старая цена 204.90 грн). Экономия — . Конфеты 176 г Рошен Киев Вечерний — можно приобрести за 195.90 грн . вместо 360.90 грн. Ваша выгода — 165 грн .

— можно приобрести за . вместо 360.90 грн. Ваша выгода — . Конфеты 194 г Рошен Roshen Chocolateria — цена составляет 195.90 грн при обычной стоимости 360.90 грн. Вы экономите 165 грн .

— цена составляет при обычной стоимости 360.90 грн. Вы экономите . Изделие мясоемкое 420 г Колбасный ряд/Умный выбор Чесночная — стоит 51.90 грн (старая цена 86.90 грн). Удобство — 35 грн .

— стоит (старая цена 86.90 грн). Удобство — . Мороженое 110 г Киевский пломбир ваф.рожок — акционная цена 33.90 грн вместо 68.00 грн. Экономия на порции — 34.10 грн .

— акционная цена вместо 68.00 грн. Экономия на порции — . Чай (24 ф/п) Lovare Royal dessert — цена снижена до 47.20 грн (старая цена 78.90 грн). Ваша экономия — 31.70 грн .

— цена снижена до (старая цена 78.90 грн). Ваша экономия — . Приправа 25 г PRIPRAVKA – стоит 19.40 грн вместо 32.90 грн. Вы экономите 13.50 грн.

Акции

Ранее "Телеграф" писал, какой популярный кофе лучше брать в "АТБ".