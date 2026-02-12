В "АТБ" упала цена на популярное масло: в других магазинах оно на 110 грн дороже

Цена приятно удивит

В сети супермаркетов "АТБ" ввели новое акционное предложение на популярное сливочное масло "Ферма", которое часто выбирают покупатели для ежедневного использования.

Сейчас продукт можно приобрести со скидкой 27%, что позволяет существенно сэкономить при покупках. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Какая стоимость сливочного масла "Ферма"

По условиям акции, сливочное масло "Ферма" продается за 188,90 гривны, тогда как его обычная стоимость составляет 259,90 гривны. Таким образом, разница между акционной и стандартной ценой составляет 71 гривен экономии за одну упаковку.

Цена на масло в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

В то же время в других магазинах, например "EkoMarket", масло стоит 300,80 гривен. То есть, если купить в "АТБ", можно сэкономить 111,90 гривны.

Сравнение цен на сливочное масло. Фото: gotoshop

Почему на товары появляются скидки

Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;

Для привлечения большего количества покупателей;

В рамках сезонных распродаж;

Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" обвалились цены на 5 популярных продуктов ежедневного потребления. На кое-что стоит 50% скидки.