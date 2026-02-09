Массовый обвал цен в "Сильпо": 10 продуктов, которые сейчас можно купить с большой скидкой

Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции

В супермаркете "Сильпо" продолжают действовать скидки на продукты, благодаря которым можно экономить существенные суммы. Некоторые товары и вовсе можно купить всего за полцены.

"Телеграф" рассказывает о 10 популярных продуктах, которые можно прямо сейчас приобрести дешевле. Акция будет действовать до 11 февраля.

Сыр Polmlek Эдам (100г) — 29 гривен вместо 59 (скидка 50%)

Колбаса вареная "Алан" "Докторская" (100г) — 25 гривен вместо 48 (скидка 47%)

Наполнитель для туалетов кошачий (3,8л) — 119 гривен вместо 259 (скидка 54%)

Печенье "Chico Miko" с шоколадной начинкой (30г) — 9 гривен вместо 20 (скидка 51%)

Таблетки для посудомоечных машин "Somat" (50шт) — 349 гривен вместо 699 (скидка 50%)

Нарезка форели слабосоленой "Премия" (100г) — 129 гривен вместо 219 (скидка 41%)

Крабовые палочки "Vici" (250г) — 139 гривен вместо 234 (скидка 41%)

Шоколад молочный "Milka" — 79 гривен вместо 149 (скидка 46%)

Сыр сливочный "Piatnica Twoj Smak" — 59 гривен вместо 82 (скидка 27%)

Соус спагетти "Чумак" — 39 гривен вместо 70 (43% скидка)

Почему на продукты устанавливают скидки?

Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.

Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.

Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.

Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 10 товаров можно купить со скидкой до -40% в супермаркете "АТБ" прямо сейчас.