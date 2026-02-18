Ответ знают единицы: что скрывают наклейки на фруктах и правда ли, что они съедобны
Наклейки несут важное послание касательно продукта
Вы наверняка замечали маленькие наклейки на фруктах в супермаркетах, но задумывались ли вы об их истинном назначении? Большинство уверено, что там указан лишь сорт или страна-производитель, однако эти стикеры — настоящий "паспорт" продукта.
"Телеграф" решил выяснить, какая важная информация скрыта на наклейках. Также мы узнали, правда ли они съедобны.
Зачем на фрукты клеят наклейки и что значит каждый код
В конце 80-х — начале 90-х годов Международная федерация стандартов (IFPS) предложила использовать наклейки на фруктах для удобства их продажи и экспорта, чтобы покупатели и продавцы могли легко узнавать вид и способ выращивания продукта.
Каждая наклейка на фрукте содержит код PLU — это цифры, которые рассказывают о способе выращивания и обработке продукта. Четырехзначные коды, начинающиеся с 3 или 4, указывают на обычные фрукты, выращенные с помощью химических удобрений и пестицидов. Таких продуктов лучше избегать.
Пятизначные коды с 9 означают органические продукты без "химии". Редкие коды с 8 обозначают генетически модифицированные фрукты (ГМО), то есть подверглись изменениям на уровне ДНК. Если код на наклейке начинает с цифры 3 — это может означать обработку ионизирующим излучением для продления срока хранения. Такой метод безопасный, но может слегка менять вкус и витамины.
Но съедобны ли эти наклейки? Мало кто знает, но это правда. Их изготавливают из безопасных пищевых клеев и чернил, поэтому случайное проглатывание не причинит вреда, хотя они не предназначены для употребления в пищу.
