"Сильпо" делает сладкие скидки к Масленице. Какие добавки к блинам сейчас можно купить выгодно

Скидки будут действовать в течение всей Масленицы

Украинские сети делают выгодные скидки на Масленицу. Традиционно на этой неделе украинцы жарят блины, которые едят с разными добавками — варенье, мед, джем. В 2026 году праздничный период выпадает на 16-22 февраля.

Сеть супермаркетов "Сильпо" с 16 по 22 февраля продает со скидками варенье, джемы, мед, ореховые и шоколадные пасты. Например, Nutella сейчас стоит 144 гривны вместо 174 за 200 граммов. Скидка составляет 17%.

С такой же скидкой продают натуральный мед "Премия" цветочный липовый. Банка весом 400 граммов сейчас стоит 124 гривны вместо 149.

Кроме того, по акции можно купить несколько видов варенья "Премия". Скидки сделали как на стеклянные банки, так и мягкие упаковки (ягоды, перетертые с сахаром). Дешевле продают варенье из черной смородины, клубники, малины, вишен, черники и т.п. Скидка составляет от 10 до 24%.

Скидки на ягоды, перетертые с сахаром, в "Сильпо"

Скидки в "Сильпо" на варенье "Премия"

По акции можно купить и джемы Helios. Самый дешевый — из горьких апельсинов, баночка 340 грамм стоит сейчас 89.99, цена без скидки — 119 гривен. Скидка составляет 24%.

Скидки в "Сильпо" на джемы Helios

Ранее "Телеграф" рассказывал о больших скидках в "Сільпо" на бытовые товары для дома. Часть продукции подешевела более чем вдвое, что позволяет существенно сэкономить на товарах для уборки, кухни и стирки.