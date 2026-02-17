Цінопад в "АТБ": що можна урвати зі знижкою не менше 40% прямо зараз

Акція діятиме до 18 лютого

У супермаркетах АТБ регулярно оновлюються акційні пропозиції. Під час них знижки на деякі товари можуть сягати 50%.

" Телеграф " зібрав 5 товарів, які зараз доступні за вигідними цінами. Акція діятиме до 18 лютого.

Порошок для прання Ariel 2,25 кг — 286 гривень замість 484 (знижки до 40%)

Кава розчинна Carte Noire 140г — 249 гривень замість 501 (знижка 50%)

Шоколад Milka MAX Oreo — 129 гривень 260 (знижка 50%)

Гель для душу Nivea 250мл — 61 гривня замість 102 (знижка 40%)

Ковбаса докторська М’ясна крамниця/Своя лінія — 111 гривень замість 187 (знижка 40%)

Знижки в АТБ

Чому на товари з’являються знижки

Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;

Для залучення більшої кількості покупців;

У рамках сезонних розпродажів;

Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.

