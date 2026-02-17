Цінопад в "АТБ": що можна урвати зі знижкою не менше 40% прямо зараз
Акція діятиме до 18 лютого
У супермаркетах АТБ регулярно оновлюються акційні пропозиції. Під час них знижки на деякі товари можуть сягати 50%.
" Телеграф " зібрав 5 товарів, які зараз доступні за вигідними цінами. Акція діятиме до 18 лютого.
- Порошок для прання Ariel 2,25 кг — 286 гривень замість 484 (знижки до 40%)
- Кава розчинна Carte Noire 140г — 249 гривень замість 501 (знижка 50%)
- Шоколад Milka MAX Oreo — 129 гривень 260 (знижка 50%)
- Гель для душу Nivea 250мл — 61 гривня замість 102 (знижка 40%)
- Ковбаса докторська М’ясна крамниця/Своя лінія — 111 гривень замість 187 (знижка 40%)
Чому на товари з’являються знижки
- Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;
- Для залучення більшої кількості покупців;
- У рамках сезонних розпродажів;
Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.
