В украинском водоеме заметили редкую живность: ее предки существовали более 300 млн лет назад (фото)

Обнаружение этого вида свидетельствует о хорошем экологическом состоянии водных экосистем

В водоемах парка "Припять-Стоход" обнаружена редкая минога украинская. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

Что нужно знать:

Этот вид считается исчезающим и уязвимым по Европейскому красному списку

Минога чувствительна к загрязнению воды и нарушению гидрологического режима

Численность вида в Украине крайне низкая: минога почти исчезла в крупных реках

Об этом сообщили на странице Научного отдела Национального природного парка "Припять-Стоход" в Facebook. Отмечается, что миноги украинские — раритетный вид круглоротых, предки которых существовали более 300 млн лет назад.

Национальный природный парк "Припять-Стохид" — природоохранная территория в Украине. Расположен на территории Камень-Каширского района Волынской области.

В материале указано, что вид занесен в Красную книгу Украины и имеет охранный статус как исчезающий и уязвимый (Европейский красный список).

"Обнаружение этого вида свидетельствует о хорошем экологическом состоянии водных экосистем, ведь минога чувствительна к загрязнению и нарушению гидрологического режима", — сообщает Научный отдел.

Минога украинская. Фото: Научный отдел Национального природного парка "Припять-Стоход"

Минога украинская. Фото: Научный отдел Национального природного парка "Припять-Стоход"

Справка:

Минога украинская — это вид пресноводных непаразитических бесчелюстных семейства миноговых. Самый широко распространенный вид непаразитических миног в Европе. Длина тела украинской миноги составляет 14—20 см, масса до 17 г. Самки, как правило, несколько толще и массивнее самцов.

Численность вида в Украине остается низкой. Минога практически исчезла в коренном русле Днепра, Днестра, Северского Донца, изредка встречается в их притоках. Основными причинами снижения численности является нарушение типичных биотопов в результате изменения гидрологического, химического и биологического режимов водоемов, вызванных хозяйственной деятельностью.

Минога украинская. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Волыни зафиксировали массовый прилет свиристелей — птиц, которые появляются здесь далеко не каждый год.