В украинском водоеме заметили редкую живность: ее предки существовали более 300 млн лет назад (фото)
-
-
Обнаружение этого вида свидетельствует о хорошем экологическом состоянии водных экосистем
В водоемах парка "Припять-Стоход" обнаружена редкая минога украинская. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.
Что нужно знать:
- Этот вид считается исчезающим и уязвимым по Европейскому красному списку
- Минога чувствительна к загрязнению воды и нарушению гидрологического режима
- Численность вида в Украине крайне низкая: минога почти исчезла в крупных реках
Об этом сообщили на странице Научного отдела Национального природного парка "Припять-Стоход" в Facebook. Отмечается, что миноги украинские — раритетный вид круглоротых, предки которых существовали более 300 млн лет назад.
Национальный природный парк "Припять-Стохид" — природоохранная территория в Украине. Расположен на территории Камень-Каширского района Волынской области.
В материале указано, что вид занесен в Красную книгу Украины и имеет охранный статус как исчезающий и уязвимый (Европейский красный список).
"Обнаружение этого вида свидетельствует о хорошем экологическом состоянии водных экосистем, ведь минога чувствительна к загрязнению и нарушению гидрологического режима", — сообщает Научный отдел.
Справка:
Минога украинская — это вид пресноводных непаразитических бесчелюстных семейства миноговых. Самый широко распространенный вид непаразитических миног в Европе. Длина тела украинской миноги составляет 14—20 см, масса до 17 г. Самки, как правило, несколько толще и массивнее самцов.
Численность вида в Украине остается низкой. Минога практически исчезла в коренном русле Днепра, Днестра, Северского Донца, изредка встречается в их притоках. Основными причинами снижения численности является нарушение типичных биотопов в результате изменения гидрологического, химического и биологического режимов водоемов, вызванных хозяйственной деятельностью.
