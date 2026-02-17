Время романтики и перемен: эти три знака восточного гороскопа встретят любовь в год Огненной Лошади

Это время бешеной энергии, страсти и импульсивных поступков

Год Огненной Лошади по китайскому календарю наступает 17 февраля. Наступление нового периода станет временем перемен для некоторых знаков китайского гороскопа.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых 2026 год принесет новую любовь и романтику.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Тигр, Собака, Коза. Об этом пишет China Explorer Tour.

Тигр

Тигр и Лошадь — союзники по духу. В этот год вам будет особенно везти в делах и на личном фронте. В 2026 году вам не придется "охотиться" — социальная активность сама приведет вас к нужному человеку. Постарайтесь проявить всю свою харизму и уверенность в себе, и дайте огню гореть ровно. Вас ждет много романтики и приключений.

Собака

Для Собаки год Огненной Лошади станет временем гармонии и внутреннего комфорта. Вы сможете наконец-то открыть свое сердце для новых отношений, главное не бояться сделать первый шаг. Впустите в свою жизнь нежность и искренние чувства и мир заиграет новыми красками. Если сердце екнуло при первой встрече — это оно. Не ищите подвоха там, где его нет.

Коза

Коза — тайный напарник Огненной Лошади. Для вас этот год будет полон романтики, как в кино. В этом году вы ощутите необыкновенную решительность и готовность к инициативе в амурных делах. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и не бойтесь доверять людям. У вас есть все шансы встретить настоящую любовь.

