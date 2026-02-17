Легендарный сервиз "Рыбки" может стоить кучу денег: 3 признака, как узнать редкий экземпляр

Для оценки стоимости в первую очередь нужно обратить внимание на цвет и клеймо

Фарфоровая компания нескольких рыбок (одна большая и шесть маленьких, стоящих на хвостах с раскрытым ртом) в советские времена была практически в каждом доме. Многие до сих пор уверены, что это просто статуэтки, не отличающиеся особой эстетикой. Но это не так.

Сервиз под названием "Семейство карпов", а в народе просто "Рыбки" — это графинчик объемом около 700 мл и стопочки на 30-40 мл. Поскольку пить из них было не очень удобно (в силу особенностей статуэтки питье часто проливалось мимо рта), то эти сервизы стояли в сервантах как дань моде.

Удивительное дело, но "Рыбки" появились еще в конце 50-х годов прошлого века. И, конечно, самыми дорогими являются именно те, первые, ставшие почти легендой. Это потом идею подхватили многие фарфоровые заводы, спеша восполнить вспыхнувший интерес. Это и Полонский завод в Хмельницкой области и Городницкий завод в Житомирской области, и многие другие.

Какой сервиз "Рыбки" стоит дороже прочих? В оценке стоимости есть три главных принципа.

чем старше, тем дороже;

чем более редкая была партия, тем она дороже; Например, обычно выпускались "Рыбки" синего или бело-розового цветов. Но если вам встретится сервиз зеленого цвета — он будет стоить дорого.

Так выглядят зеленые "Рыбки" - за ними настоящая охота среди коллекционеров. Фото: violity.com

возможно, у сервиза есть уникальная история (семейная, историческая…), тем больше денег за него можно получить.

Как установить особенность сервиза? Главный способ — изучение клейма, с помощью чего можно узнать дату выпуска и завод-производитель.

Сейчас купить сервиз "Рыбки" как правило можно по цене от 150 грн до 5 тысяч гривен. Но редкие экземпляры могут стоить дороже.

