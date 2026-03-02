В зоне риска не только ПВО: как война на Ближнем Востоке может повлиять на боевые действия в Украине

Войны на Ближнем Востоке уже влияют на мировую экономику

Затягивание боевых действий на Ближнем Востоке будет играть немаловажную роль и в российско-украинской войне. В частности, продолжительность самой войны может увеличиться, а ВСУ столкнутся с нехваткой боеприпасов, поставляемых партнерами.

Основными вызовами для Украины могут стать ракеты к системам ПВО Patriot и рост цены на нефть. Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Что нужно знать:

Один из рисков для Украины — возможное блокирование Ормузского пролива

Страховые тарифы для танкеров стремительно растут, что влияет на мировые цены

Украина может столкнуться с дефицитом ракет к системам ПВО

Риски для Украины

"Дело в том, что, с точки зрения интересов Украины, у нас сейчас есть только два риска. Это ракеты к системам Patriot и цена на нефть", — сказал Кулеба.

По его словам, чем дольше Иран стреляет по соседям, тем больше ракет нужно для перехвата. А запасы таких ракет очень быстро заканчиваются.

"И тем выше риск, что нам скажут: "Пацаны, извините, у нас сейчас здесь есть более важное дело. Вы там держитесь, мы обязательно к вам вернемся", — рассказал Кулеба.

По словам дипломата, второй проблемой для Украины может стать цена на нефть. Из-за заявления о перекрытии Ираном Ормузского пролива цены на рынках уже подскочили.

"Там от 10 до 12% подскочила цена. Ормузский пролив, это, кто не знает, между Ираном и Эмиратами такое узкое место, через которое проходит 20% энергоресурсов мира. Так вот, этот пролив не заблокирован полностью и я думаю не будет заблокирован. Китай не даст этого сделать. Но, из-за таких сообщений, растут страховые риски, изменяется существенно количество кораблей, танкеров, проходящих по этому проливу", — подчеркнул Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Затянется ли война в Украине

"К сожалению, я скажу так, война в Украине, я не хочу этого говорить, но мы должны говорить людям правду. Из-за войны в Иране война в Украине затягивается и Путин получает доходы, зарабатывает больше денег на войну. Но, при этом, в длительной перспективе, теряет свои позиции в мире и свою возможность влиять на события в мире. Следующие 48 часов, я думаю, ну, может, три, два-три дня будут решающими, потому что станет понятен один момент. Сможет ли Иран поддерживать темп войны? А это в свою очередь отразится и на боевых действиях в Украине", — подчеркнул Кулеба.

Или заблокирован Ормузский пролив

Как сообщал "Телеграф", через Ормузский пролив проходит около 20% всех мировых нефтяных грузов. Именно поэтому возможная блокада — главный страх рынков.

По состоянию на сегодняшний день ситуация с проливом остается нестабильной, однако американское морское присутствие в регионе может повлиять на разблокирование. По некоторым сообщениям, пролив открыт, однако Иран сохраняет над ним фактический контроль.

В районе Ормузского пролива скапливаются танкеры. Источник Lloyd’s List Intelligence

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дмитрий Кулеба объяснил, как может развиваться война на Ближнем Востоке. По его словам, есть три наиболее вероятных сценария развертывания этого конфликта.