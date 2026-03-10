Трамп угрожает Кубе. Почему эта страна важна для США и где находится

Вашингтон предложил республике два варианта

Глава Белого дома Дональд Трамп предложил Кубе два варианта — или "дружеское поглощение", так сказать, по-хорошему, или "не дружеский" вариант. Для США не имеет значения как именно это произойдет, главное — результат.

Что нужно знать:

Куба имела тесные связи с Венесуэлой до операции Вашингтона

Трамп говорит, что его в этом вопросе интересует судьба кубинцев, которые "прошли ад"

Страна имеет месторождения нефти, никеля и кобальта

Об этом говорится в трансляции Белого дома. В ходе общения с журналистами Трамп откровенно рассказал, что США планируют "покорить" Кубу.

"И это может быть дружеское поглощение. А может и не быть дружеским. Это не имело бы значения, потому что они, как говорится, уже на последнем дыхании. У них нет энергии. У них нет денег. Они находятся в глубоком гуманитарном кризисе", — сказал глава Белого дома.

Аргументируя свои действия, Трамп сказал, что США не хотят видеть Кубу в плачевном положении, куда ее загнали действующие власти. Более того, страна имела незаурядную связь с Венесуэлой, которая после операции Вашингтона, разорвалась.

Во время разговора с журналистами президент США несколько раз подчеркнул: либо Куба сдается по-хорошему, либо Белый дом все равно возьмет ее под свой контроль.

Почему Трампу нужна Куба

Фактически президент США несколько раз объяснял зачем ему контроль над другим государством. Он говорил, что стремится, чтобы кубинцы получили ту жизнь, которую заслуживают.

"Как вы знаете, они (кубинские власти — ред.) очень плохо обращались со многими людьми. И многие из этих людей — кубино-американские избиратели, которые поддержали меня на рекордном уровне, — очень важны. Эти люди очень важны для меня. Я знаю, через что они прошли. Они прошли через настоящий ад, — сказал Трамп.

Однако не следует забывать, что Куба находится всего в 150 км до США. Это страна важная Вашингтону с точки зрения безопасности, Белый дом регулярно отслеживает появление военных баз на этой территории и участие в этом геополитических противников — Китая, России. Кроме того, в настоящее время Кубой правит коммунистический лидер Мигель Диас-Канель.

Где находится Куба и имеет ли полезные ископаемые

Республика Куба – это островное государство в Карибском море. Она входит в группу Больших Антильских островов, известную как "Остров Свободы". Столица страны – Гавана, а язык общения испанский. Куба — это социалистическое государство с коммунистическим режимом, который установился после революции 1959 года и действует до сих пор.

Куба и США на карте

Заметим, что после революции в Кубе страну активно поддерживал СССР, а после его развала продолжила Россия. С 60-х советские власти экономически поддерживали республику, покупая у нее сахарные тростники, табак и нефть.

Путинист Кобзон в образе кубинского революционера исполняет пропагандистскую песню "Куба, любовь моя"

В 1961 году при участии Кубы мир фактически оказался на грани ядерной войны. Этот период называют Карибским кризисом, который фактически был конфликтом между США и СССР из-за размещения ядерного оружия на территории республики. Тогда лидером Союза был Никита Хрущев, который под видом защиты Кубы от Белого дома отправил в страну ядерку.

Президент Джон Кеннеди, узнав об этом, установил морскую блокаду в стране и приказал СССР забрать ракеты. В течение 13 дней ситуация была очень напряженной, но Москва сдалась и выполнила требования Вашингтона.

С 1991, после распада СССР, Россия и Куба сотрудничают в сферах энергетики, военной, туризме и финансах. Чтобы поддержать страну Кремль, даже простил Кубе немалую часть долга СССР — десятки миллионов долларов. США еще со времен Холодной войны рассматривали союз Кубы и СССР, а теперь России, как потенциальную угрозу.

Основные отрасли страны – туризм, выращивание сахарного тростника, производство табака (сигар). Из полезных ископаемых страна имеет месторождения нефти, но довольно небольшие, залежи никеля, кобальта, железной руды и марганца. Важнейшими ресурсами Кубы являются никель и кобальт, их используют для изготовления аккумуляторов и электроники.

