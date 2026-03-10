Пенсия размером с зарплату: сколько денег у главы ТЦК Днепропетровщины

Военный посвятил армии более 20 лет

Начальник Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алексей Дубовик за год службы получил более миллиона зарплаты и пенсии. Его пенсионные выплаты составили почти половину от этой суммы.

Об этом свидетельствуют данные в его ежегодной декларации, опубликованной на сайте НАПК. Согласно документам, официальная зарплата Дубовика на должности начальника ТЦК за 2025 год составила 666 495 гривен.

Также военный за этот же период времени получил 516 182 гривен пенсии. Кроме того Дубовик получил 22 тысячи гривен в виде льгот на коммунальные услуги.

Декларация Алексея Дубовика

Из сбережений у начальника ТЦК 1 397 000 гривен (стало больше на 200 тысяч за год).

Ездит Дубовик на BMW X5 2013 года выпуска, которую приобрел в 2021 году за 560 тысяч гривен.

BMW X5 2013 (иллюстрация). Фото - vidi-automarket.

Кто такой Алексей Дубовик

Алексей Дубовик

Родился в Васильковском районе Днепропетровской области;

Нес военную службу с 1992 по 2020 год;

С 1996 года – в 93 отдельной механизированной дивизии, которую впоследствии переименовали в 93 ОМБр "Холодный Яр";

От командира взвода Алексей Леонидович поднялся по карьерной ступени к заместителю командира бригады. Затем его уволили в запас из-за достижения пенсионного возраста;

С ноября 2022 года он был назначен на должность начальника штаба 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Был причастен к созданию бригад наступления;

C 2023 года начальник Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

