Жена предателя Украины Джигана стала посмешищем после встречи с Мбаппе (видео)

Оксана Самойлова, жена российского рэпера украинского происхождения Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) оказалась в неловкой ситуации в Париже (Франция). Девушку при выходе из отеля "толкнул" французский футболист "Реала" Килиан Мбаппе.

Мбаппе врезался в Самойлову в Париже

Россиянка стала посмешищем, подумав, что журналисты ожидают именно ее

Джиган является уроженцем Одессы, рэпер поддерживает Путина

Реакция Самойловой стала мемом. Дело в том, что россиянка, вероятно, подумала, что папарацци собрались ради нее, передает "Телеграф".

На самом деле журналисты ожидали появление Мбаппе, который вышел из отеля сразу после Оксаны. К слову, француз случайно зацепил плечом Самойлову. В Threads считают, что россиянка специально дожидалась футболиста ради пиара.

Отметим, Самойлова вышла замуж за Джигана в декабре 2012 года. Сейчас они проходят через бракоразводный процесс. Пара воспитывает 4 детей.

6 января 2023 Джиган был добавлен в подсанкционный список Украины, предусматривается блокирование активов на территории страны, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград. Рэпер также внесен в список "Миротворец" за распространение кремлевской пропаганды.

