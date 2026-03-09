Трамп может загнать Украину в ловушку переговорами: как этого избежать

Шанс не попасть в тупик у Украины все же есть

Продолжение переговоров между делегациями Украины, США и России может стать ловушкой для нашего государства. Оно станет "заложником" президента Дональда Трампа и покинуть мирный процесс без значительных потерь уже не сможет.

Глава Белого дома может легко пожертвовать интересами Украины для поднятия рейтинга перед осенними выборами в Конгресс. Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube канале.

Что нужно знать:

Один из рисков для Украины — остаться без ракет к американским системам ПВО

Трамп будет продолжать давление на Украину, принуждая к уступкам

Украине нужно вместе с Европой укреплять свои позиции

Продолжатся ли переговоры

Экс-министр считает, что в сложившейся ситуации Украине не выгодно продолжать переговоры в таком формате. Поскольку их результат будет достигаться за счет Украины.

"Насколько нужен переговорный процесс, в котором Украину пытаются сломать, чтобы мы пошли на уступки, которые мы считаем для себя неприемлемыми. Ну, очевидно, что такой процесс не очень нужен. Однако на Украину есть рычаг влияния — ракеты к ПВО и уязвимость перед баллистическими ударами России. Вот и сейчас Трамп отвлекается на войну в Иране. Там Виткоф что-то говорит, что все нормально, переговоры по Украине продолжаются. Сейчас будут какие-нибудь шаги. Но это все риторика", — сказал Кулеба.

Почему Украина сейчас в сложном положении

Президенту США нужно постоянно поддерживать свой рейтинг перед осенними выборами в Конгресс. Поэтому возвращение Украины в переговорный процесс будет проходить через ее уступки.

"Мы сейчас в чрезвычайно сложном положении, потому что мы оголены и у нас без перспективы прекращения войны. Но когда закончится война в Иране, то американский народ не воспримет нарратив Трампа о победе. Очень негативное восприятие в Америке этой войны. Потому победа, которую объявит Трамп, засчитана не будет. А накануне промежуточных выборов в Конгресс предстоит какую-то победу найти. И таких тем будет две, на мой взгляд. На поверхности у них лежит только Куба и Украина. Но в переговоры по Украине они зайдут, выкручивая нам руки. Поэтому сухой итог — этот этап переговоров можно считать завершившимся", — сказал Кулеба.

Есть ли у России причины вести переговоры

По словам экс-министра, Россия может какое-то время имитировать участие в процессе. Однако мотивации для серьезного отношения к переговорам у агрессора нет.

"Они еще могут как-то встречаться, какие-то звонки могут происходить, но у России ноль стимулов вести переговоры сегодня", — заявил Кулеба.

Когда может начаться новый этап

Очередной этап переговоров, по словам дипломата, может состояться летом этого года. И будут использовать его в свою пользу США.

"Следующий этап переговоров может быть инициирован Соединенными Штатами через несколько месяцев, когда им нужно будет протестовать почву, можно ли достичь какой-то внешнеполитической победы для Трампа накануне выборов в Конгресс, которые состоятся осенью этого года. Вот такой график. Я раньше уже прогнозировал, что к весне иссякнет этот переговорный процесс и летом начнется новая попытка переговоров. Но мы должны осознавать, что достигать этой цели Трамп будет пытаться за счет Украины", — отметил Кулеба.

Как Украине избежать этой политической ловушки

Украине в такой ситуации нужно решать внутренние вопросы и укрепляться. Также очено важно сотрудничество с Европой.

"У нас один способ избежать этой ловушки. Это первое, становиться сильнее изнутри, решать наши внутренние проблемы. И в принципе я оптимистично смотрю на это. Ну и второе, стимулировать европейцев, чтобы они становились сильнее. Поскольку пока Украина и Европа становятся сильнее и держатся вместе ни Путин, ни Трамп их сломать не могут. Вот такая схема на ближайшие месяцы", – резюмировал Кулеба.

Стоит добавить, что вечером понедельника, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предстоящие на этой неделе трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России откладываются по предложению американской стороны. При этом он подчеркнул, что Украина готова к встрече в любой момент в том формате, "который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дмитрий Кулеба объяснил , как может развиваться война на Ближнем Востоке. По его словам, есть три сценария развертывания этого конфликта.