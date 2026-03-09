Тепло до +17 и внезапный холод: Львов ждут температурные "качели"

Львов ждет почти летнее тепло, а затем резкое похолодание

Во Львове в ближайшие дни ожидается настоящее весеннее тепло — температура будет постепенно подниматься до +17 градусов. Впрочем, синоптики предупреждают, что уже через неделю город накроет кратковременное, но ощутимое похолодание.

Такие температурные качели будут ждать львовян на следующей неделе. Об этом сообщили на ventusky.

В понедельник, 10 марта, во Львове воздух прогреется примерно до +15°C. На следующий день, 11 марта, станет еще теплее — до +16°C. А 12 марта температура может подняться до +17°C, что в начале марта выглядит довольно по-весеннему.

Погода во Львове на 12 марта. Фото: ventusky

Такая мягкая погода будет держаться несколько дней. 13 и 14 марта дневная температура будет оставаться в пределах +14…+16°C. Фактически это будет один из самых теплых периодов с начала месяца.

Погода в Львове на 15 марта. Фото: ventusky

Однако уже с 15 марта синоптическая ситуация начнет меняться. Температура несколько снизится – до +12°C днем, примерно такой же она останется и 16 марта.

Погода в Львове на 16 марта. Фото: ventusky

Наиболее резкое похолодание ожидается 17 марта. По предварительным прогнозам, днем во Львове будет около +5°C, а утром и ночью температура может опускаться до +1°C. После почти весенних +17 градусов такое изменение будет ощущаться достаточно резко.

Погода в Львове на 17 марта. Фото: ventusky

Впрочем, холод задержится ненадолго. Уже 19 марта температура поднимется примерно до +9°C, после чего синоптики прогнозируют постепенное потепление.

Погода во Львове на 19 марта. Фото: ventusky

