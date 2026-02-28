Есть три сценария: как может развиваться война на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке всегда носили несколько неопределенный характер

После начала боевых действий между США и Ираном ситуация может быстро зайти в тупик. Есть три наиболее вероятных сценария разворачивания этого конфликта.

Каждый из сценариев зависит от многих переменных. Об этом бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Что нужно знать:

США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану

Война может развиваться непрогнозируемо

Существует три сценария хода конфликта на Ближнем Востоке

Ограниченная эскалация

"Сценарий номер один. Американцы избивают и заявляют о том, что они убили каких-то одиозных лидеров режима аятолл. Восстание, революция в Иране не начинается. Иран заявляет, что он что-то там уничтожил, отомстил злым американцам и все успокаивается", — сказал Кулеба.

По его словам, это сценарий, в котором Соединенные Штаты делают вид, что они кого-то убили и ослабили режим. Параллельно будут наноситься удары по промышленным объектам, но главной целью будет смена режима.

"Американцы знают, что сколько не уничтожай ядерную промышленность Ирана, если режим остается неизменным, то все равно в конце концов эта промышленность будет восстанавливаться. Это ограниченный результат, так как оно всегда раньше заканчивалось. Все стороны заявят о достижении своих целей. И все останется так, как есть", — сказал Кулеба.

Он добавил, что следствием этого будет новая война через год или два. Это классический пример того, что можно прекратить огонь, но не закончить войну, если не устранить первопричины войны — как в войне России против Украины.

Дмитрий Кулеба

Революция и падение режима

"Второй сценарий, средний. В этом сценарии американцы ударили по Ирану. В Иране началась вторая волна революции. Революция снесла режим аятолл. Все счастливы, зализали раны. Так режим может успеть обстрелять какие-то цели в Израиле, в других странах. Но война закончилась. Справедливой победой", – сказал Кулеба.

Он отметил, что это положительный сценарий. Но, по мнению дипломата, он не станет наиболее вероятным.

"Самый вероятный сценарий состоит в том, что по состоянию на сегодняшний день, на момент записи этого видео, в том, что революция провалится, революция не снесет аятол и режим сохранится. Он потеряет много крови лидеров, будет очень много проблем, но цель смены режима не будет достигнута", — подчеркнул Кулеба.

Затяжная великая война

"Третий сценарий — затягивание войны. Режим, чувствуя себя прижатым к стене, просто отпустит тормоза, нажмет на все кнопки, на которые только может нажать", — рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что такие действия потребуют от американцев и Израиля также нажимать еще больше кнопок. Будут уничтожаться корабли торгового флота в Красном море.

"И у нас будет война между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами, плюс неправительственные военные группировки, которая затянется, которая будет чрезвычайно кровопролитной для участников, но при этом, режим на время еще сохранится и будет все заливать кровью. В это время Иран будет прилагать все усилия, чтобы избежать втягивания в войну Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Потому что неизвестно на самом деле эти страны включатся в войну, или они сделают вид. Вот такие сценарии", — резюмировал Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Иран ударил по нескольким странам в ответ на атаку США и Израиля. Под атакой находились американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.