Трамп може загнати Україну у пастку перемовинами: як цього уникнути

Шанс не втрапити в гухий кут в України все ж є

Продовження перемовин між делегаціями України, США та Росії може стати пасткою для нашої держави. Вона стане "заручницею" президента Дональда Трампа і припинити мирний процес без значних втрат вже не зможе.

Очільник Білого дому може легко пожертвувати інтересами України, задля підняття рейтингу перед осінніми виборами до Конгресу. Про це колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

Що потрібно знати:

Один з ризиків для України — залишитись без ракет до американських систем ППО

Трамп продовжуватиме тиск на Україну, змушуючи до поступок

Україні потрібно разом з Європою зміцнювати свої позиції

Чи продовжаться переговори

Ексміністр вважає, що в нинішній ситуації Україні не вигідно продовжувати перемовини в такому форматі. Оскільки їх результат буде досягатись за рахунок України.

"Наскільки потрібен переговорний процес, в якому Україну намагаються зламати, щоб ми пішли на поступки, які ми вважаємо для собе неприйнятними. Ну, очевидно, що такий процес не дуже потрібен. Проте на Україну є важіль впливу — ракети до ППО та вразливість перед балістичними ударами Росії. От і зараз Трамп відволікається на війну в Ірані. Там Віткоф щось говорить, що все нормально, переговори по Україні тривають. Зараз будуть якісь кроки. Але то все риторика", — сказав Кулеба.

Чому Україна зараз у складному становищі

Президенту США необхідно постійно підтримувати свій рейтинг перед осінніми виборами в Конгрес. Тож, повернення України в перемовний процес буде відбуватись за її ж кошт.

"Ми зараз в надзвичайно складному становищі, тому що ми оголені і у нас без перспективи припинення війни. Але коли закінчиться війна в Ірані, то американський народ не сприйме наратив Трампа про перемогу. Дуже негативне сприйняття в Америці цієї війни. Тому перемога, яку оголосить Трамп, зарахована не буде. А напередодні проміжних у виборів у Конгрес треба буде якусь перемогу знайти. І таких тем буде дві, на мою думку. На поверхні у них лежить тільки Куба і Україна. Але у переговори щодо України вони зайдуть, викручуючи нам руки. Тому сухий підсумок — цей етап переговорів можна вважати таким, що завершився", — сказав Кулеба.

Чи є у Росії причини вести переговори

За словами ексміністра, Росія може якийсь час імітувати участь в процесі. Проте мотивації для серйозного ставлення до перемовин в агресора немає.

"Вони ще можуть хтось зустрічатися, якісь можуть дзвінки відбуватися, але у Росії нуль стимулів вести перемовини сьогодні", — заявив Кулеба.

Коли може початися новий етап

Черговий етап перемовин, за словами дипломата, може відбутись влітку цього року. І використовуватимуть його на свою користь будуть США.

"Наступний етап перемовин може бути ініційований Сполученими Штатами за кілька місяців, коли їм треба буде про протестувати грунт, чи можна досягнути якоїсь зовнішньополітичної перемоги для Трампа напередодні виборів в Конгрес, які відбудуться восени цього року. Ось такий графік. Я раніше вже прогнозував, що десь до весни вичерпається цей переговорний процес і влітку почнеться нова спроба переговорів. Але ми маємо бути свідомі, що досягати цієї цілі Трамп буде намагатися за рахунок України", — зазначив Кулеба.

Як Україні уникнути цієї політичної пастки

"У нас один спосіб уникнути цієї пастки. Це перше, ставати сильнішими з середини, вирішувати наші внутрішні проблеми. І в принципі я оптимістично дивлюся на це. Ну і друге, стимулювати європейців, щоб вони ставали сильнішими. Бо поки Україна і Європа стають сильнішими і тримаються разом ні Путін, ні Трамп їх зламати не можуть. Ось така схема на найближчі на найближчі місяці", — резюмував Кулеба.

Варто додати, що ввечері понеділка, 9 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що тристоронні переговори делегацій України, США та Росії, які мали відбутися цього тижня, відкладаються за пропозицією американської сторони. При цьому він наголосив, що Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, "який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни".

