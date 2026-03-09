Может вдвое обойти Зеленского? Почему Залужный внезапно активизировался как политик (инфографика и версии)

Несмотря на работу послом в Британии, экс главком сохраняет высокий уровень доверия

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный потенциально мог бы бороться за президентское кресло. Несмотря на отсутствие заявлений о планах стать главой государства, его рейтинг сопоставим с рейтингом действующего президента.

Хотя политик физически находится в тысячах километров от Киева, его рейтинг достаточно высок. По данным опросов, включая закрытые, во втором туре выборов он даже может обойти Владимира Зеленского, пишет издание РБК-Украина. Отрыв может быть разительным.

У Зеленского есть преимущество над Залужным в первом туре, но в случае второго тура побеждает уже эксголовком/ Источник: РБК-Украина

Почему Залужный снова стал центром политических обсуждений

После громкого интервью Залужного в феврале тема потенциальной конкуренции Залужного и Зеленского снова активна. Его активность в СМИ, по данным источника в команде президента, связывается с подготовкой к возможному старту предвыборной кампании.

Валерий Залужный/Источник: телеграмм Залужного

Одним из триггеров могла стать встреча главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с руководителями парламентских фракций и групп. Темой обсуждения была подготовка нового избирательного законодательства. По словам источника, после встречи у представителей "Евросолидарности" могло сложиться заблуждение, что выборы вскоре. "На этом фоне в окружении Залужного увидели, что сейчас он слегка выпал из информационного поля, и, похоже, решили это исправить", — цитируют слова источника в издании.

Рейтинг Буданова мог стать еще одним триггером

Баланс доверия-недоверия у Залужного лучше, чем у Зеленского, но есть еще Буданов/Источник: РБК-Украина

Как видно из инфографики, украинцы доверяют не только Залужному. Сразу несколько источников показали, что рост доверия к действующему главе ОП Кириллу Буданову потенциально мог повлиять на Залужного. В частности, у посла могло показаться, что это произошло за счет его рейтингов, однако, по данным одного из источников, определенного фаворита выбрали те, кто его раньше не имел.

Альтернативные версии причины политической активности экс главкома

Обсуждают также еще несколько альтернативных версий:

Экс главком якобы узнал о планах освобождения его от должности и сыграл на опережение.

Публичная критика Зеленского должна была спровоцировать отставку Залужного и его возвращение в Киев в оппозиции к власти.

Относительно последней версии источник у цитируемого собеседника есть сомнения. Он отмечает, что Зеленский понимает, как бы он выглядел в подобной ситуации.

Что говорят в окружении Залужного

В то же время, источник РБК-Украина в окружении экс главнокомандующего категорически отвергает все версии относительно "эмоциональной реакции", "провокации" или "фальстарта". По словам собеседника, реальных подтверждений политических планов Залужного пока нет.

В то же время, источник РБК-Украина в окружении экс главнокомандующего категорически отвергает все версии относительно "эмоциональной реакции", "провокации" или "фальстарта". По словам собеседника, реальных подтверждений политических планов Залужного пока нет.