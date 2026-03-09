Може вдвічі обійти Зеленського? Чому Залужний раптово активізувався як політик (інфографіка та версії)

Попри роботу послом у Британії, ексголовком зберігає високий рівень довіри

Колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний потенційно міг би боротися за президентське крісло. Попри відсутність заяв про плани стати головою держави, його рейтинг співставний з рейтингом чинного президента.

Хоча політик фізично перебуває за тисячі кілометрів від Києва, його рейтинг достатньо високий. За даними опитувань, включно з закритими, у другому турі виборів він навіть може обійти Володимира Зеленського, пише видання РБК-Україна. Відрив може бути разючим.

Зеленський має перевагу над Залужним у першому турі, але в разі другого туру перемагає вже ексголовком/ Джерело: РБК-Україна

Чому Залужний знову став центром політичних обговорень

Після гучного інтерв'ю Залужного в лютому, тема потенційної конкуренції Залужного та Зеленського знову активна. Його активність у ЗМІ, за даними джерела у команді президента, пов'язують із підготовкою до можливого старту передвиборчої кампанії.

Валерій Залужний/Джерело: телеграм Залужного

Одним із тригерів могла стати зустріч голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з керівниками парламентських фракцій і груп. Темою обговорення була підготовка нового виборчого законодавства. За словами джерела, після зустрічі у представників "Євросолідарності" могло скластися хибне важення, що вибори незабаром. "На цьому тлі в оточенні Залужного побачили, що зараз він трохи випав з інформаційного поля, і, схоже, вирішили це виправити", — цитують слова джерела у виданні.

Рейтинг Буданова міг стати ще одним тригером

Баланс довіри-недовіри у Залужного краший, ніж у Зеленського, але є ще Буданов/Джерело: РБК-Україна

Як видно з інфографіки, українці довіряють не тільки Залужному. Одразу кілька джерел засвідчили, що зростання довіри до чинного голови ОП Кирила Буданова потенційно могло вплинути на Залужного. Зокрема, у посла могло скластися враження, що це відбулось коштом його рейтингів, проте, за даними одного з джерел, визначеного фаворита обрали ті, хто його раніше не мав.

Альтернативні версії причини політичної активності ексголовкома

Обговорюють також ще кілька альтернативних версій:

Ексголовком нібито дізнався про плани звільнення його з посади та зіграв на випередження.

Публічна критика Зеленського мала спровокувати відставку Залужного та його повернення до Києва в опозиції до влади.

Щодо останньої версії джерело у цитованого співрозмовника є сумніви. Він наголошує — Зеленський розуміє, як би він виглядав в подібній ситуації.

Що кажуть в оточенні Залужного

Водночас джерело РБК-Україна в оточенні ексголовнокомандувача категорично відкидає всі версії щодо "емоційної реакції", "провокації" чи "фальстарту". За словами співрозмовника, реальних підтверджень політичних планів Залужного наразі немає.

