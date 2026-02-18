Подготовка к выборам или политический фальстарт? Что может означать критика Зеленского в интервью Залужного

Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Велерий Залужный подверг критике президента Владимира Зеленского и других чиновников из-за провала контрнаступления в 2023 году. По его мнению, войска не была обеспечены необходимыми ресурсами для успеха операции.

Эти слова вызвали серьезный резонанс в обществе. "Телеграф" пообщался с политологами и народным депутатом Украины по поводу мотивов появления указанного интервью именно сейчас и какие последствия оно может иметь для будущего страны.

Мотивы "демарша" экс-главкома

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что главный вопрос в том, почему именно сейчас появилось интервью Валерия Залужного. В определенном смысле оно может означать "заявление об увольнении" с должности посла Украины в Великобритании.

"Посол представляет не только государство, если это президентская республика, неважно, парламентская, президентская, президентско-парламентская, это не имеет значения. Он представляет президента, потому что назначается президентом. И поэтому любой демарш, в такой, в частности, форме против президента, будет означать, что человек фактически уходит с поста посла. Помните, как с Пристайко было? Пристайко уволили за, ну, скажем так, за комментарий, который на самом деле не являлся критикой президента, но который растолковали как критическое высказывание в адрес президента. А тут, ну почти прямая критика. Она, возможно, не является, скажем так, именно прямыми обвинениями именно Зеленского, но все же понятно, о ком идет речь и кто является объектом критики. По сути, это начало новой жизни Валерия Залужного, новой фазы его жизни, когда он уходит с должности", — сказал Фесенко.

Он добавил, что вопрос только вопрос в том, уйдет ли он по собственному желанию, или его уволят указом президента. Но отставка Залужного, по мнению эксперта, выглядит почти неизбежной.

"Если Валерий Федорович решился на это, я думаю, что, скорее всего, он готовился. Я слышал эти слухи еще в начале декабря, что он якобы собирается уходить с должности посла. Так что, я думаю, он сомневался. Вот сейчас, видимо, он решился и это интервью, как прелюдия отставки с должности посла Украины в Великобритании", – рассказал Фесенко.

Владимир Фесенко

Что сподвигло Залужного

По словам политолога, это не только заявление Залужного, это политическая оценка тех событий, которые были связаны с ним, но это точно не дипломатическая позиция. И для этого есть разные объяснения.

"Самое первое, скажем так, простое и популярное популярное объяснение, что, я думаю, что оно сейчас уже чаще всего звучит, что это начало его избирательной кампании. Ну, вроде бы логично, но надо понимать, что у нас война далеко не закончилась и неизвестно, когда закончится, и пока не закончилась война, вряд ли будут выборы. Может, Валерий Федорович что-то знает такое, и потому решил, что самое время начинать. Я думаю, пока, если война затянется, и если выборы состоятся, ну, не раньше конца года или в следующем году, ну тогда такой демарш — это явный фальстарт. И, возможно, это заблуждение будет со стороны Залужного", — указал эксперт.

Он также не исключил, что Залужного могли проинформировать, что против него готовится какая-то информационная атака. В частности, это могло касаться его личной ответственности за провал контрнаступления в 2023 году.

"Раньше он тоже выступал такими достаточно резкими заявлениями, что касается проблем с наступлением 2023 года, но тогда не было прямой критики в адрес президента. Сейчас фактически такая критика есть. И это, возможно, означает, что Залужный знает, что его могут обвинять в провале этого контрнаступления, и поэтому он играет на опережение", — пояснил политолог.

Эксглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Он добавил, что с точки зрения пиара — это правильный ход. Таким образом, Залужный начал защищаться.

"Я не исключаю, что кто-то его проинформировал, что могут быть и какие-то юридически возможные действия. Вот упоминание о СБУ. Я думаю, что оно тоже неслучайна. Слухи о том, что Залужный проходит по уголовному делу по Херсону. Не как обвиняемый, как свидетель.Но дело, которое касалось сдачи Херсона в 22-м году. Ну и говорили, что есть вроде бы и еще одно дело, неизвестно какое. Поэтому, я не исключаю, что, возможно, Залужного решили проинформировать, что против него могут возбудить уголовное дело и поэтому лучше сыграть на опережение. Это тоже потенциальное объяснение таких действий Залужного, потому что для выборов, возможно, рановато", — сказал Фесенко.

Он предположил, что это также могла быть провокация третьей стороны. Например, тех, кто стремится к открытому противостоянию экс-главкома и президента.

"Но, ну почему так случилось, я думаю, что мы будем знать уже когда-то позже. Я еще одну версию скажу. Сугубо политтехнологично. Если речь идет о выборах, то, возможно, кто-то в окружении Залужного заключил, что сейчас ситуация играет не в его пользу. Пока он остается такой молчаливой фигурой, нет причастности к текущему политическому процессу, о нем начинают забывать. Ну, все знают, кто такой Залужный, но он не рассматривается как актуальная политическая фигура. Рейтинги Залужного постепенно снижаются", — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что в интервью также есть эпизод по контрнаступлению 2023 года, где одной из причин провала стали неточные разведывательные данные. Это, по мнению Фесенко, некий упрек в сторону военной разведки, которую тогда возглавлял нынешний глава Офиса президента Кирилл Буданов.

"Здесь такой вот намек. Ну, это опять-таки это гипотеза, это лишь предположение, но ну действительно это интервью оно уж очень резонансное. И я думаю, что последствия будут. Скорее всего, действительно, Залужный сейчас будет уже частью политического процесса. И мы увидим, возможно, первые шаги по созданию какой-то политической силы вокруг него", — резюмировал Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото УНИАН

Взгляд политика

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, член фракции "Слуга народа" Александр Мережко считает, что это не начало предвыборной кампании Залужного. Он призвал не торопиться и добиться прекращения боевых действий.

"Я не думаю, что это старт предвыборной кампании. Пока нет даже намека на прекращение огня, не говоря уже об отмене военного положения, поэтому выборы еще далеко", — сказал Мережко.

По словам нардепа, сейчас никто точно не знает, когда пройдут выборы. Также никто не может спрогнозировать, какой на тот момент будет ситуация в стране и настроения избирателей.

"Вообще, политики сейчас должны наложить табу на обсуждение вопроса о выборах, пока мы почувствуем, что находимся в безопасности и можем перейти ко внутренней политической борьбе. Сейчас не время сводить счеты", — отметил Мережко.

Александр Мережко. Фото "Слуга народа"

Ответ на информационные провокации

Политолог Игорь Рейтерович также не считает, что это начало избирательных процессов в Украине. По его мнению, таким образом, Залужный дает ответ на провокации в информационном поле.

"Я не думаю, что это прямо старт. Но не исключаю, что Залужному надоело молчать, особенно учитывая тот факт, что его регулярно "кусают" провластные Телеграмм-каналы. Ну и также возможно это связано с тем, что в последнее время от власти идет много намеков на то, что военные как-то не так воевали раньше. Так что это – ответ", — объяснил Рейтерович.

Игорь Рейтерович

