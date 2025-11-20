Залужный или … За кого украинцы проголосовали бы на выборах и что считают самой большой ошибкой власти (свежий опрос)

Украинцы выразили свои политические предпочтения и определились с самой большой угрозой для Украины

В социальном опросе, проведенном центром SOCIS в середине октября 2025 года, украинцы выделили нескольких лидеров, за которых отдали бы свой голос на выборах президента, если бы такие проходили этой осенью. В то же время, наибольшей ошибкой действующей власти граждане считают сохранение высокого уровня коррупции в стране.

Что нужно знать:

Согласно опросу, лидерами президентской гонки являются Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Наибольшим проигрышем действующей власти, по мнению, украинцев является коррупция

Фактором, имеющим сильнейшее негативное влияние на ситуацию в стране, являются обстрелы инфраструктуры

Соответствующее стало известно "Телеграфу" из результатов исследования центра SOCIS, оказавшихся в нашем распоряжении.

Отмечается, что опрошено было 2000 украинцев, за исключением проживающих на временно оккупированных Россией территориях и территориях, где проходят активные боевые действия.

Примечательно и то, что опрос проводился 10-16 октября 2025, то есть до начала обнародования Национальным антикоррупционным бюро Украины "пленок Миндича".

По данным социологов, статистическая погрешность составляет 2,6%, а сама выборка приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста, пола и другим особенностям.

Выборы президента — кто победил бы

Отвечая на вопрос "За кого лично Вы проголосуете на выборах президента, если они все-таки состоятся в ближайшее время?". Более 40% респондентов предпочли Владимира Зеленского (22,3%) и Валерия Залужного (21,3%). Причем, разница составила всего один процент в пользу действующего президента Украины.

Весомая часть опрошенных, почти столько, сколько симпатизируют экс-командующему ВСУ, еще не определились или не знают, за кого будут голосовать. Разница между Залужным (21,3%) и Петром Порошенко (5,3%), занявшим третье место, составила 16% процентов, что указывает на большой отрыв двух лидеров.

За кого бы украинцы голосовали на выборах президента — опрос SOCIS

Также социологи провели имитацию выборов в рамках соцопроса – специальный метод сбора данных, когда респондентам предлагают ситуацию, максимально похожую на реальное голосование. Людям показывают условные бюллетени или списки кандидатов и просят сделать выбор так, будто выборы проходят прямо сейчас. Такой подход позволяет понять, как именно граждане вели бы себя в день голосования, а не только их общие симпатии.

По его результатам, больше всего "голосов" также набрал действующий президент — 30.1. У Залужного – 28.9. В общем, результат по этой методике выглядит аналогично предыдущему, только с той разницей, что почти все "кандидаты" получили чуть больше "голосов" за счет отсутствия не определившихся и не участвовавших в выборах.

Если бы не было ранее выбранного кандитата, кто тогда

Социологи также предложили технологию "второй выбор", когда после уже данного ответа у человека спрашивали, а за кого он будет голосовать, если избранный кандидат, например, не будет участвовать в выборах.

В этих условиях конкурентов опередил Залужный (16,1%), второе место – у главы ГУР Кирилла Буданова (11,7%). Далее одинаковое количество поклонников – 5,2% – оказалось у командира Третьего армейского корпуса Андрея Белецкого и Владимира Зеленского.

Кто лидирует по технологии "второй выбор" — опрос SOCIS

За кого голосовали бы во втором туре

Когда социологи предложили опрашиваемым выбрать только между Зеленским и Залужным, как во втором туре выборов, последнего предпочла половина респондентов, а действующего президента – около четверти. Еще четверть не определились, не пошли бы на выборы или голосовали бы против всех.

При применении технологии имитации выборов за Залужного "проголосовали" 65,6%, за Зеленского – 34,4% опрашиваемых.

Кого бы выбрали во втором туре, если бы лидировал Зеленский и Залужный — опрос SOCIS

Примечательно, что по результатам исследования в случае второго тура между Зеленским и Будановым действующий гарант Конституции тоже "проиграл". Почти на 7% больше опрашиваемых предпочли главного разведчика. Применение технологии имитации выборов увеличило разрыв до 10%.

Кого бы выбрали во втором туре, будь там Буданов и Зеленский — опрос SOCIS

Выборы в Верховную раду — кто оказался бы у руля

Что касается парламентских выборов, в рейтинге развернулась борьба между действующим президентом и экс-главнокомандующим ВСУ. Мнимая политическая сила Залужного опередила всех с 19,3%. "Блок Зеленского" отстал почти на 5%. С существенным отрывом дальше идут "Блок Порошенко" (6,3%) и "Блок Буданова" (5,3%). Во время имитации выборов расписание не изменилось, лишь немного увеличились цифры.

Кто бы победил на выборах в Раду — опрос SOCIS

По технологии "второго выбора" "политическая сила" Валерия Залужного тоже уверенно лидирует с 16,3%, на втором месте – гипотетический блок Буданова (12,3%), а на третьем – Белецкого (8,3%). "Блок Владимира Зеленского" с 5,8% занял четвёртую позицию.

Кого б у Раду обрали українці за технологією "другого вибора" - опитування SOCIS

Что хуже всего влияет на ситуацию в Украине

Социологи задали и такой вопрос: "По Вашему мнению, что наиболее негативно влияет на ситуацию в стране?". Опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов из предложенных десяти.

Респонденты назвали тройку проблем, которые, по их мнению, влияют больше всего. Среди них:

постоянные атаки дронов и ракет на объекты инфраструктуры (48,6%),

высокий уровень коррупции на государственном уровне (48,2%),

снижение уровня и рост инфляции (44,5%).

Обстрелы хуже всего влияют на ситуацию в Украине — опрос SOCIS

Примечательно, что недавно первую позицию занимал высокий уровень коррупции (58,8% — 48,2%), но ее влияние, по мнению опрашиваемых, постепенно снижалось, в то же время влияние российских обстрелов (32,4% — 48,6%) росло. Этот процесс ярко виден на графике.

Проблема коррупции ощущается не так остро, как обстрелы — опрос SOCIS

Какая ошибка власти хуже всего

В то же время сохранение высокого уровня коррупции и хищение бюджетных средств более половины респондентов считают самой большой ошибкой власти (60,5%). Более 40% упомянули ненадлежащую подготовку к войне. Треть опрашиваемых назвала самой большой ошибкой информационную цензуру, сокрытие правды (32,9%), злоупотребление властью, давление на бизнес, а также возможных политических конкурентов (31,6%).

Наибольшей ошибкой власти является незаконное обогащение – опрос SOCIS

Пойдут ли украинцы на второй "Майдан"

По мнению опрошенных украинцев, уличные акции протеста в случае сворачивания демократических свобод в Украине недопустимы во время войны, соответствующее отметили 32,3% респондентов. В то же время такое проявление волеизъявления народа поддерживают 28,4%. При этом наибольшее количество опрашиваемых выбрало ответ "В зависимости от степени угрозы" (34,9%).

Допустимы ли акции протесты, если будет угроза демократии — опрос SOCIS

