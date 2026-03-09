У Зеленского считают его "неадекватным"? Какие отношения у Залужного с президентом

Критику президента расценивают как политическую игру

Отношения президента Украины Владимира Зеленского и посла в Великобритании Валерия Залужного сейчас исключительно официальные. Они уже долгое время не общаются близко.

Об этом сообщают источники, передает РБК-Украина. Собеседник настаивает, что общение само собой сошло на ноль, триггерной ситуации не было.

"Не было какого-то одного триггерного события. Но дискредитационная кампания нарастала и нарастала. Поэтому некоторое время назад — не сейчас — Залужный решил, что нужно реагировать, нужно отвечать, и активизировался в медиа", — объясняет источник из окружения Залужного.

Валерий Залужный

Собеседники с обеих сторон подтверждают, что между Зеленским и Залужным нет никакой постоянной коммуникации. Их общение – это офицоз, когда они встречаются в Лондоне или аэропорту Британии.

В то же время в команде Зеленского говорят, что недавнее интервью Залужного, где он подверг критике президента, расценили как "неадекватность" и что-то вроде политических игр.

"Никто ведь не знает точно, что он там себе решил, но он не ведет себя как посол или генерал, он явно ведет себя как политический кандидат, так его другие и воспринимают", — говорит собеседник.

Что известно о скандальном интервью Залужному

Недавно в интервью Associated Press экс-главком заявил, что план контрнаступления 2023 года не был реализован должным образом, поскольку президент Владимир Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы. Фактически он обвинил главу государства в провале сделки.

По словам посла в Британии, еще будучи главкомом, он вместе с партнерами НАТО разработал план контрнаступления, но его сорвали. Основная причина — государство не предоставило нужные ресурсы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как эксперты оценили критику Залужным Зеленского и о чем это может свидетельствовать.