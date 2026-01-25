Пережил издевательства "Беркута" и защищал Бучу. Куда пропал Козак Гаврилюк и что о нем известно

В 2023 году российская пропаганда "похоронила" Гаврилюка

Михаил "Козак" Гаврилюк стал известен на всю страну во время Революции Достоинства. Он прошел АТО, строил политическую карьеру, и в начале полномасштабной войны встал на защиту Украины, но затем пропал из медийного пространства.

Что известно:

Во время Революции Достоинства Михаил Гаврилюк пережил издевательства "беркутовцев" и стал символом Майдана

Козак Гаврилюк был депутатом Верховной Рады, но ушел из политики и работал таксистом

В начале полномасштабной войны Гаврилюк стал оператором дронов и "летал" над оккупированной Бучей

Козак Гаврилюк — что о нем известно

Михаил Гаврилюк стал известен на всю страну благодаря своей мужественной гражданской позиции и колоритному образу с традиционным козацким "оселедцем".

Козак Гаврилюк стал символом Майдана

Видео жестоких издевательств "беркутовцев", которые на 10-градусном морозе избивали и раздели Михаила догола, превратило его в национального героя и символа Майдана. Проявив невероятную волю, Гаврилюк тогда не просто выстоял, но и сбежал из больницы, чтобы продолжить противостояние.

Козак Гаврилюк пережил издевательства "беркутовцев"

После Революции Достоинства и службы в АТО Козак Гаврилюк прошел в парламент от партии "Народный фронт". Но его путь в Верховной Раде оказался непростым. Михаила часто критиковали за отсутствие высшего образования и за то, что он разговаривает суржиком. Однако такие заявления лишь усилили его желание к саморазвитию.

Козак Гаврилюк был народным депутатом

Козак Гаврилюк изучил Конституцию Украины и занялся улучшением украинского языка. Себя он позиционировал как "человек из народа", который не берет взятки и живет на одну зарплату.

Козак Гаврилюк в 2019 году ушел из политики

Но с политикой у него не сложилось, в 2019 году Михаил завершил карьеру и ушел в тень. Позже стало известно, что он подрабатывал таксистом. В начале полномасштабной войны в 2022 году Козак Гаврилюк начал работать оператором дронов и проводил разведку над Бучей, которая в тот момент была в оккупации, а также в период боев за Ирпень и Романовку. Он координировал действия украинских военных.

Козак Гаврилюк был в теробоне в Киевской области

Где сейчас Козак Гаврилюк

В 2023 году российская пропаганда попыталась "похоронить" Михаила Гаврилюка, распространив фейковые новости о его гибели. Однако Козак оперативно вышел на связь и опроверг информацию, отметив, что находится в безопасном месте и "латал" свое здоровье.

На последних фотографиях в соцсетях Гаврилюк позирует уже без своего знаменитого "оселедца". От фирменной прически он отказался еще в депутатские времена и с тех пор к этому образу не возвращался.

Как выглядит Козак Гаврилюк

Сейчас Михаил практически исчез из медийного поля. Ранее в Facebook можно было увидеть, что он занимался волонтерством и поддерживал сборы на ВСУ, но сейчас его профиль закрыт. Служит ли экс-нардеп сейчас и если да, то где именно — достоверно неизвестно.

