"Кровавый пастор" надевал форму военного. Куда пропал Александр Турчинов и как он сейчас выглядит

Детали его службы официально не раскрывались

Украинский политик Александр Турчинов занимал пост исполняющего обязанности президента Украины в 2014 году. Россияне прозвали его "кровавым пастором", а после полномасштабного вторжения РФ он присоединился к рядам ВСУ. "Телеграф" рассказывает, где сейчас Турчинов и как он выглядит в 61 год.

Что нужно знать:

Турчинов прошел путь от комсомольского функционера до одного из ключевых политиков Украины

В 2014 году занимал пост председателя ВРУ и временно исполнял обязанности президента страны

В 2022 году он вступил в территориальную оборону

В 2025 году Турчинов впервые за долгое время появился на публике

Турчинов родился 31 марта 1964 года в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1986 году он с отличием окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности "обработка металлов", получив квалификацию инженера. Позже работал секретарем райкома комсомола, а затем возглавил отдел агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Будучи членом КПСС, стал одним из координаторов Демократической платформы, выступавшей за реформирование и децентрализацию партии, за что впоследствии был исключен из ее рядов.

Александр Турчинов в молодости

Свою карьеру будущий политик начал на комбинате "Криворожсталь". В 1990-1991 годах занимал должность главного редактора Украинского отделения информационного агентства "УНА-пресс АПН". В 1991 году возглавил Институт международных связей, экономики, политики и права, а уже в 1992-м стал руководителем Комитета по разгосударствлению и демонополизации производства Днепропетровской ОГА.

Политическая карьера

В ходе своей политической деятельности Турчинов занимал несколько высоких государственных постов. Он был народным депутатом Украины в 1998-2014 годах, возглавлял СБУ с 4 февраля по 8 сентября 2005 года, занимал должность председателя ВРУ с 22 февраля по 27 ноября 2014 года. С 23 февраля по 7 июня 2014 года исполнял обязанности президента Украины, а с 16 декабря 2014 по 19 мая 2019 года был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Александр Турчинов в начале карьеры политика

Где сейчас Александр Турчинов

В 2022 году бывший народный депутат вступил в территориальную оборону, а затем заявил о добровольном присоединении к ВСУ. В тот период он публиковал в Facebook фотографии в военной форме, а на YouTube распространялось видео его выступления в Центре теробороны Киева с заявлениями о войне и защите страны.

При этом официально не сообщались ни воинская часть, ни подразделение, ни бригада, где служил Турчинов. Нет достоверных данных о том, где именно он служил и продолжает ли сейчас службу.

В сентябре 2025 года экс-нардеп впервые за долгое время появился на публике — он приезжал во Львов на похороны убитого Андрея Парубия. Он был в вышиванке в храме Святого Юра, где проходила церемония прощания.

Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

В октябре 2025 года во Львове в рамках "Форума издателей" состоялась презентация книги Турчинова "Революция", сообщал Цензор.НЕТ. Журналистам изданию бывший политик рассказал, что он продолжает писать следующую книгу о полномасштабной войне.

Добавим, что "кровавый пастор" женат и имеет сына. Ранее мы писали, что известно о семье Александра Турчинова.