Возглавлял СБУ и хотел стать президентом: где сейчас Смешко и чем занимается во время войны

Смешко прошел путь от военного атташе в США до спецслужб в Украине

Глава партии "Сила и Честь" и бывший глава СБУ Игорь Смешко редко появляется в публичном пространстве. Однако вместе с семьей продолжает жить в Украине и активен в социальных сетях.

Что известно:

Игорь Смешко занимал ряд высших постов в спецслужбах Украины и баллотировался в президенты

Политик редко появляется на публике, но издал книгу во время войны и комментирует важные общественно-политические новости

"Телеграф" решил выяснить, как изменился политик Игорь Смешко и что известно о его карьерном пути. Мы узнали некоторые детали.

Игорь Смешко — что о нем известно

Игорь Смешко родился 17 августа 1955 года в городе Христиновка Черкасской области. С 1972 года проходил службу в Советской армии. Он стал кадровым военным, выпускником Киевского высшего зенитного ракетного инженерного училища с золотой медалью, который с первых лет независимости Украины был вовлечен в формирование ее оборонной и разведывательной системы.

Игорь Смешко в молодости

В январе–августе 1992 года Смешко занимал должность ответственного секретаря Экспертного научного совета Министерства обороны Украины. Впоследствии стал первым военным атташе Украины в США, а затем в течение трех лет возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины, заложив основы развития независимой военной разведки.

Игорь Смешко был главой СБУ

В 2000–2002 годах Смешко стал атташе по вопросам обороны и военным атташе при Посольстве Украины в Швейцарии. Позже занимал должность заместителя секретаря и первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Игорь Смешко и Петро Порошенко

С 2003 по 2005 год Смешко возглавлял Службу безопасности Украины. С 2006 года занялся политической деятельностью и основал партию "Сила и Честь". Во время Революции Достоинства осудил действия власти и "беркутовцев", применявших силу против демонстрантов.

Как выглядит Игорь Смешко

В 2014 году Смешко был назначен советником пятого президента Украины Петра Порошенко и руководил Комитетом по вопросам разведки. На этой должности он проработал до 2015 года.

Игорь Смешко был советником Петра Порошенко

В 2019 году Игорь Смешко баллотировался в президенты и занял шестое место в рейтинге, получил поддержку 6,04% избирателей. Через год политик баллотировался на должность мэра Киева.

Где сейчас Игорь Смешко и чем занимается

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Игорь Смешко на определенное время практически исчез из публичного пространства. В марте 2022 года он сообщил, что остается вместе с семьей в Украине, а также напомнил, что является кадровым офицером, завершившим военную службу.

Игорь Смешко редко появляется в публичном пространстве

В 2023 году стало известно о выходе его книги, посвященной истории Украины. Сам Смешко продолжает быть активным в информационном поле, в частности на своей странице в Facebook. Политик публикует новости о своей партии, делится мнениями по общественно-политическим вопросам и событиям войны, а также распространяет аналитические и исторические материалы.

Смешко выпустил книгу

Согласно информации в профиле, Смешко остается директором неправительственной организации "Центр стратегических исследований и анализа".

