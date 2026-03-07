Мав нелегальний бізнес і підкуповував виборців? Де зараз чоловік екснардепки Королевської та як виглядає

Королевська допомогла чоловікові потрапити до Верховної Ради

Одіозна екснардепка Наталія Королевська, яка жила під Києвом у шикарному особняку, давно одружена з Юрієм Солодом. Познайомилися вони ще до приходу в політику, але саме Королевська "проштовхнула" чоловіка до парламенту.

Що відомо:

Юрій Солод володів бізнесом, пов’язаним з торгівлею металами та рудами

У 2014 році чоловік Королевської потрапив до Верховної Ради та регулярно її прогулював

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Юрій Солод та куди він зник. Ми також довідалися про деякі факти його біографії.

Юрій Солод — що про нього відомо

Юрій Солод народився 1972 року у селищі Красний Кут Луганської області. Про його ранні роки мало, що відомо. За даними з відкритих джерел, родина Солода займалася бізнесом, пов’язаним із металоломом, який незабаром перейшов йому, але був не цілком легальним.

Юрій Солод у молодості

Саме на ґрунті роботи у цій сфері він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Наталією Королевською. Спочатку стосунки між ними складалися непросто. Королевська відчувала неприязнь до Солода, оскільки він зривав її угоди та не відповідав на прохання про зустріч.

Юрій Солод та Наталія Королевська були конкурентами

За однією з версій, вони познайомилися в 1990-х роках під час поїздки на Кіпр, куди летіли одним рейсом з Луганська, а після прибуття на курорт організатори туру надали їм спільний трансфер до готелю. Приблизно через рік після цієї зустрічі пара одружилася. У сім’ї народилося троє дітей, а також подружжя удочерило дівчинку зі Слов’янська.

Діти Королевської та Солода

У 2000 році Солод та Королевська об’єднали бізнес та створили компанію "Укрспецмет", яка приносила їм значний дохід.

2014 року Юрій Солод прийшов у політику, і важливу роль у цьому відіграла його дружина Наталія Королевська. Спочатку вона взяла його помічником на громадських засадах, а потім допомогла висунутись та перемогти на одному з виборчих округів.

Юрій Солод став депутатом у 2014 році

У Верховну Раду він пройшов від "Опозиційного блоку", а згодом приєднався до проросійської партії "ОПЗЖ". Проте за чотири роки роботи він не виконав жодної своєї обіцянки й за даними організації "Чесно", входив до списку головних прогульників парламенту.

Юрій Солод був головним прогульником Ради

Однак у ЗМІ писали, що Солод купував голоси виборців на виборах. Політик організував у Слов’янську мережу магазинів "Дорога життя", а щоб отримати у цих магазинах знижку людям доводилося реєструватися у виборчому штабі Солоду.

У січні 2023 року Солод та його дружина Наталія Королевська склали депутатські мандати та виїхали з України. Разом із чотирма дітьми вони переїхали до ОАЕ, де отримали посвідку на проживання. Журналісти "Української правди" з’ясували, що родина оселилася в Address Beach Resort у Дубаї та придбала там нерухомість, вартістю 10 мільйонів доларів. Востаннє подружжя бачили у Дубаї в одному з ресторанів.

Королівська та Солод втекли у Дубай

"Телеграф" писав раніше, скільки дітей у Королівської і як виглядає дівчинка, яку вона удочерила. Про це мало хто знає.