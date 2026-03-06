Палпатин, жаба или персонаж из мультиков? В сети высмеяли Орбана после угроз Украине (фото)

Соцсети заполонили фотожабы с венгерским премьером

Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, который в последнее время все чаще угрожает Украине силой из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба" и блокирует финансирование Евросоюза нашей стране. Украинцы в ответ на угрозу эскалации со стороны Венгрии сравнили ее лидера с разными персонажами.

Так, в соцсети Threads пользователь mykhailo.wildvision, опубликовал фотоколлаж с Орбаном и персонажем саги "Звездные войны" Палпатином.

Мне одному Орбан напоминает Палпатина? написал mykhailo.wildvision

Виктора Орбана сравнили с Палпатином

В ответ на это другие пользователи в комментариях начали делиться своими версиями, на кого им похож венгерский премьер-министр. Некоторые отметили, что Орбан похож на жабу, а другие опубликовали мэмы и коллажи со своими версиями.

Может, если бы Палпатин был пьяной коррумпированной свиньей.

А мне на обычную лягушку.

Орбан лягушка.

Палпатин круче и умнее, он реальный политик, захвативший власть в Галактике, создавший свою империю.

Да ну, совсем не то. Вот Папа Римский реально смахивает на Пал Палыча.

Оно слишком тупой и бестолковый для Палпатина. С этой прической скорее Сквидвард, а по подбородку Багс.

