Палпатин, жаба или персонаж из мультиков? В сети высмеяли Орбана после угроз Украине (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Виктора Орбана в соцсетях сравнили с персонажем "Звездных войн" Новость обновлена 06 марта 2026, 18:57
Виктора Орбана в соцсетях сравнили с персонажем "Звездных войн". Фото Телеграф, Getty Images

Соцсети заполонили фотожабы с венгерским премьером

Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, который в последнее время все чаще угрожает Украине силой из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба" и блокирует финансирование Евросоюза нашей стране. Украинцы в ответ на угрозу эскалации со стороны Венгрии сравнили ее лидера с разными персонажами.

Так, в соцсети Threads пользователь mykhailo.wildvision, опубликовал фотоколлаж с Орбаном и персонажем саги "Звездные войны" Палпатином.

Мне одному Орбан напоминает Палпатина?

написал mykhailo.wildvision

Виктор Орбан фото
Виктора Орбана сравнили с Палпатином

В ответ на это другие пользователи в комментариях начали делиться своими версиями, на кого им похож венгерский премьер-министр. Некоторые отметили, что Орбан похож на жабу, а другие опубликовали мэмы и коллажи со своими версиями.

  • Может, если бы Палпатин был пьяной коррумпированной свиньей.
  • А мне на обычную лягушку.
  • Орбан лягушка.
  • Палпатин круче и умнее, он реальный политик, захвативший власть в Галактике, создавший свою империю.
  • Да ну, совсем не то. Вот Папа Римский реально смахивает на Пал Палыча.
  • Оно слишком тупой и бестолковый для Палпатина. С этой прической скорее Сквидвард, а по подбородку Багс.
Виктор Орбан фотожабы, мэмы
Виктор Орбан фотожабы, мэмы
Виктор Орбан фотожабы, мэмы
Виктор Орбан фотожабы, мэмы
Виктор Орбан фотожабы, мэмы
Виктор Орбан фотожабы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фото Трампа заметили интересную деталь. Похож на индюка.

#Мемы #Виктор Орбан #Фотожабы