Палпатин, жаба или персонаж из мультиков? В сети высмеяли Орбана после угроз Украине (фото)
Соцсети заполонили фотожабы с венгерским премьером
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, который в последнее время все чаще угрожает Украине силой из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба" и блокирует финансирование Евросоюза нашей стране. Украинцы в ответ на угрозу эскалации со стороны Венгрии сравнили ее лидера с разными персонажами.
Так, в соцсети Threads пользователь mykhailo.wildvision, опубликовал фотоколлаж с Орбаном и персонажем саги "Звездные войны" Палпатином.
Мне одному Орбан напоминает Палпатина?
В ответ на это другие пользователи в комментариях начали делиться своими версиями, на кого им похож венгерский премьер-министр. Некоторые отметили, что Орбан похож на жабу, а другие опубликовали мэмы и коллажи со своими версиями.
- Может, если бы Палпатин был пьяной коррумпированной свиньей.
- А мне на обычную лягушку.
- Орбан лягушка.
- Палпатин круче и умнее, он реальный политик, захвативший власть в Галактике, создавший свою империю.
- Да ну, совсем не то. Вот Папа Римский реально смахивает на Пал Палыча.
- Оно слишком тупой и бестолковый для Палпатина. С этой прической скорее Сквидвард, а по подбородку Багс.
