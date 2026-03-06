Палпатін, жаба чи персонаж із мультиків? У мережі висміяли Орбана після погроз Україні (фото)
Соцмережі заполонили фотожаби з угорським прем’єром
Віктор Орбан — прем’єр-міністр Угорщини, який останнім часом все частіше погрожує Україні силою через ситуацію з нафтопроводом "Дружба" та блокує фінансування Євросоюзу нашій країні. Українці у відповідь на загрозу ескалації з боку Угорщини порівняли її лідера із різними персонажами.
Так, у соцмережі Threads користувач mykhailo.wildvision опублікував фотоколаж з Орбаном і персонажем саги "Зоряні війни" Палпатіном.
Мені одному Орбан нагадує Палпатіна?
У відповідь інші користувачі в коментарях почали ділитися своїми версіями, на кого їм схожий угорський прем’єр-міністр. Дехто сказав, що Орбан схожий на жабу, а інші опублікували меми та колажі зі своїми версіями.
- Може, якби Палпатін був п’яною корумпованою свинею.
- А мені на звичайну жабу.
- Орбан — жаба.
- Палпатін крутіший і розумніший, він реальний політик, який захопив владу в Галактиці, створив свою імперію.
- Та ну зовсім не те. Ось Папа Римський реально скидається на Пал Палича.
- Він занадто тупий і безглуздий для Палпатіна. З цією зачіскою скоріше Сквідвард, а по підборіддю Багс.
