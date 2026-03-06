Палпатін, жаба чи персонаж із мультиків? У мережі висміяли Орбана після погроз Україні (фото)

Соцмережі заполонили фотожаби з угорським прем’єром

Віктор Орбан — прем’єр-міністр Угорщини, який останнім часом все частіше погрожує Україні силою через ситуацію з нафтопроводом "Дружба" та блокує фінансування Євросоюзу нашій країні. Українці у відповідь на загрозу ескалації з боку Угорщини порівняли її лідера із різними персонажами.

Так, у соцмережі Threads користувач mykhailo.wildvision опублікував фотоколаж з Орбаном і персонажем саги "Зоряні війни" Палпатіном.

Мені одному Орбан нагадує Палпатіна? написав mykhailo.wildvision

Віктора Орбана порівняли з Палпатіном

У відповідь інші користувачі в коментарях почали ділитися своїми версіями, на кого їм схожий угорський прем’єр-міністр. Дехто сказав, що Орбан схожий на жабу, а інші опублікували меми та колажі зі своїми версіями.

Може, якби Палпатін був п’яною корумпованою свинею.

А мені на звичайну жабу.

Орбан — жаба.

Палпатін крутіший і розумніший, він реальний політик, який захопив владу в Галактиці, створив свою імперію.

Та ну зовсім не те. Ось Папа Римський реально скидається на Пал Палича.

Він занадто тупий і безглуздий для Палпатіна. З цією зачіскою скоріше Сквідвард, а по підборіддю Багс.

