Сын Трампа ухилянт? Американцы требуют отправить Бэррона на Ближний Восток

В сети начался целый флэшмоб #SendBarron

В то время, когда США начали наносить удары по Ирану в рамках совместной операции с Израилем, американцы требуют у Дональда Трампа отправить младшего сына, 19-летнего Бэррона, на Ближний Восток. В сети даже начался флэшмоб на эту тему с хэштегом #SendBarron.

Как пишет издание Irish Star, после новостей об обострении ситуации на Ближнем востоке, американское общество было возмущено тем фактом, что США могут быть задействованы в этом вооруженном конфликте. Опасаясь возможных жертв среди американских военных в новом конфликте, пользователи соцсетей призвали Дональда Трампа проявить солидарность и отправить своего младшего сына, Бэррона, на военную службу.

Бэррон Трамп. Фото: Getty Images

По крайней мере, кто-нибудь из семьи Трампа должен продемонстрировать свой патриотизм, служа обществу, а не занимаясь мошенничеством написал один из пользователей соцсети X

Однако младший сын Дональда Трампа Бэррон может избежать военной службы в по состоянию здоровья. Как пишет издание, медицинские документы могли бы лишить сына президента обязанности служить в армии США.

Бэррон и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Одной из возможных причин для увольнения от службы, называют высокий рост Бэррона — более 2 метров (6 футов 9 дюймов). Он может быть признан слишком высоким для армии, особенно для выполнения определенных задач, связанных с ограниченным пространством.

К слову, Бэррон может быть не первым выходцем из семьи Трампа, кто избежит военной службы. Так, например, отец президента США Фред Трамп имел "липовый" диагноз, чтобы избежать призыва в армию.

Бэррон с мамой Меланией Трамп. Фото: Getty Images

