Трампа сравнили с гнилым апельсином из-за синяка на теле (фото)
В сети обсуждают состояние здоровья американского президента
Дональд Трамп — президент США, который уверяет всех, что он полностью здоров и чувствует себя отлично. Однако в сети все чаще вызывает вопросы состояние 79-летнего политика, который регулярно появляется со странными синяками на руках.
Так, в среду, 18 февраля, Дональд Трамп выступал на мероприятии, посвященном Месяцу истории чернокожих, пишет Irish Star. На свежих фото оттуда видно, что президент пытался скрыть очередной синяк на руке с помощью косметических средств.
Пятно на руке, замазанное тональным кремом или консилером, отличается от цвета кожи, поэтому и бросается в глаза еще больше, чем сам синяк. Надо сказать, что это уже не первый случай, когда Трамп пытается скрыть синяки на руках. А появляется он с ними довольно часто.
Пользователи сети начали обсуждать, что стало причиной этих синяков и почему его грим такой некачественный и не совпадает с оттенком кожи.
Вот что писали пользователи в комментариях под постами о новом синяке Трампа:
- Как им до сих пор не удалось найти цвет, который бы идеально подходил к его цвету кожи, за последние несколько десятилетий?
- Меня до сих пор поражает, что они не наняли кого-нибудь, кто бы сделал ему макияж рук и смог это скрыть.
- Похоже, обесцвечивание руки Трампа — главный пункт платформы демократов на 2026 год.
- Макияж только усугубляет ситуацию. Мы знаем, кто делает ему макияж?
- Частое использование оранжевого спрея для загара имеет побочные эффекты.
- Это выглядит как плохо нанесенный макияж. Ему бы следовало просто показать нам синяки.
А один из пользователей просто прикрепил фотографию гниющего апельсина, сравнив его с президентом, который, по мнению других пользователей, "гниет изнутри".
