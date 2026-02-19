Трампа сравнили с гнилым апельсином из-за синяка на теле (фото)

В сети обсуждают состояние здоровья американского президента

Дональд Трамп — президент США, который уверяет всех, что он полностью здоров и чувствует себя отлично. Однако в сети все чаще вызывает вопросы состояние 79-летнего политика, который регулярно появляется со странными синяками на руках.

Так, в среду, 18 февраля, Дональд Трамп выступал на мероприятии, посвященном Месяцу истории чернокожих, пишет Irish Star. На свежих фото оттуда видно, что президент пытался скрыть очередной синяк на руке с помощью косметических средств.

Новый синяк на руке Трампа, скрытый тоналкой. Фото: Getty Images

Пятно на руке, замазанное тональным кремом или консилером, отличается от цвета кожи, поэтому и бросается в глаза еще больше, чем сам синяк. Надо сказать, что это уже не первый случай, когда Трамп пытается скрыть синяки на руках. А появляется он с ними довольно часто.

Синяки на руках Трампа. Фото: Getty Images

Пользователи сети начали обсуждать, что стало причиной этих синяков и почему его грим такой некачественный и не совпадает с оттенком кожи.

Вот что писали пользователи в комментариях под постами о новом синяке Трампа:

Как им до сих пор не удалось найти цвет, который бы идеально подходил к его цвету кожи, за последние несколько десятилетий?

Меня до сих пор поражает, что они не наняли кого-нибудь, кто бы сделал ему макияж рук и смог это скрыть.

Похоже, обесцвечивание руки Трампа — главный пункт платформы демократов на 2026 год.

Макияж только усугубляет ситуацию. Мы знаем, кто делает ему макияж?

Частое использование оранжевого спрея для загара имеет побочные эффекты.

Это выглядит как плохо нанесенный макияж. Ему бы следовало просто показать нам синяки.

Синяки на руках Трампа. Фото: Getty Images

А один из пользователей просто прикрепил фотографию гниющего апельсина, сравнив его с президентом, который, по мнению других пользователей, "гниет изнутри".

Трампа сравнили с гнилым апельсином. Фото: скриншот

