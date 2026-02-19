Укр

Трампа сравнили с гнилым апельсином из-за синяка на теле (фото)

Дональд Трамп снова прячем синяки на руках
Дональд Трамп снова прячем синяки на руках. Фото Телеграф, Getty Images

В сети обсуждают состояние здоровья американского президента

Дональд Трамп — президент США, который уверяет всех, что он полностью здоров и чувствует себя отлично. Однако в сети все чаще вызывает вопросы состояние 79-летнего политика, который регулярно появляется со странными синяками на руках.

Так, в среду, 18 февраля, Дональд Трамп выступал на мероприятии, посвященном Месяцу истории чернокожих, пишет Irish Star. На свежих фото оттуда видно, что президент пытался скрыть очередной синяк на руке с помощью косметических средств.

синяки на руках Трампа
Новый синяк на руке Трампа, скрытый тоналкой. Фото: Getty Images

Пятно на руке, замазанное тональным кремом или консилером, отличается от цвета кожи, поэтому и бросается в глаза еще больше, чем сам синяк. Надо сказать, что это уже не первый случай, когда Трамп пытается скрыть синяки на руках. А появляется он с ними довольно часто.

Синяки на руках Трампа
Синяки на руках Трампа. Фото: Getty Images

Пользователи сети начали обсуждать, что стало причиной этих синяков и почему его грим такой некачественный и не совпадает с оттенком кожи.

Вот что писали пользователи в комментариях под постами о новом синяке Трампа:

  • Как им до сих пор не удалось найти цвет, который бы идеально подходил к его цвету кожи, за последние несколько десятилетий?
  • Меня до сих пор поражает, что они не наняли кого-нибудь, кто бы сделал ему макияж рук и смог это скрыть.
  • Похоже, обесцвечивание руки Трампа — главный пункт платформы демократов на 2026 год.
  • Макияж только усугубляет ситуацию. Мы знаем, кто делает ему макияж?
  • Частое использование оранжевого спрея для загара имеет побочные эффекты.
  • Это выглядит как плохо нанесенный макияж. Ему бы следовало просто показать нам синяки.
Синяки на руках Трампа
Синяки на руках Трампа. Фото: Getty Images

А один из пользователей просто прикрепил фотографию гниющего апельсина, сравнив его с президентом, который, по мнению других пользователей, "гниет изнутри".

Трамп синяки
Трампа сравнили с гнилым апельсином. Фото: скриншот

